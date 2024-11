INEFC Pirineus estrena un “CuboFit” per a facilitar l’entrenament dels alumnes

Presentació del ‘CuboFit’ d’INEFC Pirineus, al Parc Olímpic del Segre (RàdioSeu)

INEFC Pirineus ha estrenat aquesta setmana, al Parc Olímpic del Segre, el “CuboFit”, una nova instal·lació pensada especialment per als estudiants del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) perquè puguin entrenar a l’aire lliure. El recinte mòbil també s’ha portat a la Seu d’Urgell amb la idea d’alliberar espais als equipaments esportius municipals de la ciutat, mentre s’espera la construcció de l’edifici definitiu del complex universitari, a l’Horta del Valira.

Inicialment el CuboFit havia estat a les instal·lacions d’INEFC Barcelona, a Montjuïc, però des del centre pirinenc van demanar que es pogués portar a la Seu en considerar que pot ser-hi especialment útil en el context actual. La directora d’INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau, ha puntualitzat que, tot i que està pensat inicialment per als estudiants del centre, el servei també està pensat perquè el puguin fer servir d’altres esportistes de la ciutat, com per exemple els atletes dels Centres de Tecnificació.

Cal recordar que actualment al Parc del Segre hi entrenen de manera habitual membres dels equips espanyol i andorrà d’eslàlom d’aigües braves, a més d’esportistes tecnificats d’esquí de fons i d’esquí de muntanya, tant de les estructures d’àmbit català com d’àmbit estatal.

Puigarnau ha explicat que fins ara, per a fer fitness i musculació, han llogat espais tant de la zona esportiva municipal com del Parc del Segre, però el fet de no tenir uns horaris concrets els obligava a adaptar-se i, fins i tot, a començar alguns dies a les 7 del matí. I valora que disposar d’aquest nou recurs els “dona una mica més de llibertat” a l’hora de planificar aquests entrenaments i les pràctiques.

Pel que fa justament a la presència d’aquesta activitat al programa curricular, la responsable de l’INEFC recorda que es farà servir a les diferents assignatures d’entrenament físic, com també en sinesiologia, fisiologia i algunes matèries optatives. Per tant, es tracta d’un equipament realment útil per al dia a dia del centre, que ara anirà planificant quin ús se li dona en cada moment.

El CuboFit, tal com apunta el seu nou, és un cub amb format de contenidor industrial a dins el qual hi ha elements com ara peses, discos, bancs de fitness, gomes, escales de coordinació i barres, entre altres elements propis de l’activitat de manteniment físic per a esportistes. Tot i que es tracta d’eines que requereixen d’un coneixement previ per a fer-ne un ús correcte, la idea és que l’accés sigui lliure en els horaris habituals d’obertura del Parc Olímpic del Segre.