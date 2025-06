INEFC Pirineus celebra la cerimònia de graduació de la seva primera promoció

Les sigles de l’INEFC Pirineus al Parc del Segre (RàdioSeu)

La primera promoció d’INEFC Pirineus arriba a la fi dels seus estudis del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), especialitzat en esports de natura i riu. Per a celebrar-ho, el centre universitari urgellenc ha programat un acte públic de graduació, que tindrà lloc aquest divendres, 6 de juny, al vespre (19.00 h) a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell.

Des d’INEFC han remarcat que “l’acte suposa un moment històric per al centre, inaugurat l’any 2021, i per a la ciutat, que ha acollit aquesta nova seu universitària especialitzada en l’àmbit de l’activitat física i l’esport orientat al medi natural”. Per això, la vetllada comptarà amb la presència del conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez; el secretari general de l’Esport i l’Activitat Física, Abel García; el director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Eduard Inglés, i la directora d’INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau, a més d’altres representants institucionals, com l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i el rector de la Universitat de Lleida, de la qual INEFC Pirineus n’és centre adscrit.

La cerimònia serà conduïda per Dani Marzo, professor del centre, i Jordi Laudes, membre del PAS, i inclourà parlaments institucionals i actuacions musicals i artístiques a càrrec d’estudiants i grups locals, com ara la Coral Encoratjades. També s’hi projectarà un vídeo dedicat a l’alumnat abans del lliurament de les orles.

Abans de la fi de l’acte, la 1a promoció 2021-2025 protagonitzarà la fotografia grupal. L’acte es clourà amb el “Gaudeamus Igitur”, interpretat per l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, i un aperitiu al parc Cadí, seguit d’una actuació de focs artificials i diables.