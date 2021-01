Indignació del PS per la gestió de “l’afer del Palau del Gel”

El Partit Socialdemòcrata, a través de la consellera general canillenca Judith Salazar, ha expressat la seva indignació per la gestió de “l’afer del Palau de Gel”. En aquest sentit, la formació qualifica de “pèssima”, la gestió que han fet els comuns de DA en el cas del Palau de Gel, ja que ha mancat “anticipació i visió de futur”, en negociar molt tard la finalització d’un contracte que ha estat vigent durant 30 anys.

Els socialdemòcrates consideren que hi ha hagut una manca d’anticipació per part de la corporació canillenca, en mans de DA. Es comença a negociar amb la propietat “molt tard” pretenent, com a solució al retard, prorrogar les negociacions per un període de sis mesos addicionals. Tanmateix, consideren que la corporació comunal no ha tingut cap mena de visió de futur, durant els 30 anys de vigència del contracte d’arrendament, per tal de protegir un equipament públic d’interès nacional, malgrat es sabia que aquest contracte era de durada determinada.

I davant la falta d’entesa entre les parts, “no es pot consentir, no és admissible” que una institució pública “doni exemple de faltar a la paraula a la que es va obligar contractualment”, ha exposat Salazar. “El Comú de Canillo, per contra, hauria de donar exemple de saber adequar raonablement l’interès general amb el respecte del dret dels propietaris, família que sempre ha demostrat el seu compromís amb la parròquia de Canillo i els seus habitants.”

D’aquesta manera, el PS recomana a la corporació canillenca que estudiïn altres fórmules, com pot ser la mediació, “compte tinguda la incapacitat manifesta de la representació comunal de portar a bon terme la negociació”. Consideren que s’han d’explorar totes les vies prèvies a la judicialització del conflicte.

“Per sobre de tot, els ciutadans i ciutadanes de Canillo i, per extensió els de tot el país, no mereixem la pèrdua d’aquest equipament públic únic. Entenem que no és de rebut que per una mala gestió, o una mala capacitat de negociació, s’acabi perdent un equipament singular al territori nacional”, ha manifestat la consellera general socialdemòcrata, “un equipament nacional, que ha configurat la identitat canillenca lligada als esports d’hivern i que funciona també com a centre cívic, esportiu i cultural de la parròquia”.