Indignació de la FAAD per l’acte violent que ha patit un adolescent amb discapacitat

Dibuix sobre l’assetjament que pateix un adolescent per part d’un grup de joves (freepik)

La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) després de llegir la notícia en un mitjà de comunicació del país, del dia 5 de juny, vol expressar el seu “més profund suport i solidaritat a l’adolescent amb discapacitat que recentment ha patit greus cremades com a resultat d’un acte violent i inacceptable”. Un menor acompanyat d’altres joves va cremar els braços de la víctima amb un aerosol i un encenedor.

En aquests moments difícils, la FAAD reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets i la dignitat de totes les persones amb discapacitat, i demana a la societat andorrana que mostri una major empatia i rebuig davant qualsevol forma de violència o discriminació.

Des de l’associació assenyalen que “ens sentim consternats per aquest acte atroç i inhumà. És essencial que com a societat no només condemnem fermament aquest tipus d’accions, sinó que també treballem conjuntament per a crear un entorn més segur i comprensiu per a tothom, especialment per a les persones més vulnerables”.

La FAAD insta a totes les institucions, organitzacions i ciutadans a unir esforços per a promoure valors de respecte, inclusió i solidaritat. Això inclou- assenyalen- educar la població sobre la importància de la diversitat i la inclusió, així com donar suport a les víctimes de violència i discriminació.

“No podem permetre que la violència i la intolerància tinguin cabuda a la nostra societat”, manifesten des de la FAAD.