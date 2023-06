Després de la seva preestrena mundial en el passat Festival Internacional de Cinema de Canes, “Indiana Jones i el Dial del Destí” de James Mangold – director de “Le Mans’66” (2019) – arriba als cinemes disponible, també, en versió doblada en català. La cinquena entrega de la saga d’Indiana Jones, on el carismàtic actor Harrison Ford repeteix en el paper del cèlebre arqueòleg és una nova producció de George Lucas i Steven Spielberg, els creadors de la franquícia. Lucas i Spielberg repeteixen de nou també amb John Williams com a compositor de la banda sonora, igual que en les precedents pel·lícules d’Indiana Jones, des de l’original “A la recerca de l’arca perduda” (1981).

“Indiana Jones i el Dial del Destí” compta amb una llarga seqüència d’obertura, bàsicament a bord d’un tren en marxa, ambientada als últims anys de la II G.M., amb un rejovenint digitalment Indiana Jones (Harrison Ford) al costat del seu amic Basil Shaw (Toby Jones), barallant-se amb els nazis per la custòdia d’un objecte mil·lenari. Després retrobem al cèlebre arqueòleg al cap de molts anys, ara més envellit i allunyat de les corredisses, els ensurts i les batalletes, donant classes en una escola fins que entra en escena la fillola de Shaw, Helena, interpretada per Phoebe Waller-Bridge, coneguda sobretot per sèries com “Fleabag” (Amazon Prime Video).

La irrupció d’Helena forçarà a Indiana a viure noves peripècies, ara encalçats per un antic nazi, Jürgen Voller (Madds Mikkelsen), qui havia sobreviscut a l’aparatosa acció del començament de la pel·lícula. És una pel·lícula d’aventures motoritzades – tren, cotxe, motocicleta i avió – i d’estirp viatgera – els Estats Units, el Marroc o la Siracusa d’Arquimedes, assetjada pels romans – que es desorienta, inevitablement, en els rebrecs d’un guió de caràcter fantàstic i que resta lluny de la plenitud.

Tot i això, la pel·lícula de comiat d’Indiana Jones és una correcta i entretinguda cinta d’entreteniment, de bona factura, un xic nostàlgica, farcida de persecucions múltiples i, també, algun viatge en el temps. Harrison Ford és acompanyat en el repartiment per Karen Allen, John Rhys-Davies i Antonio Banderas en el paper de Renaldo, un pescador espanyol, vell amic d’Indiana Jones, que ajudarà als protagonistes a submergir-se en el Mediterrani per a trobar un tresor valuós i evitar que caigui en mans dels seus enemics.