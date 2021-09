Incrementar massa muscular en persones primes

Si ets una persona prima i vols incrementar la teva massa muscular la teva rutina ha de ser curta però intensa. La teva meta ha de ser entrar al gimnàs, entrenar fort però no estar més d’una hora. No és necessari realitzar molts exercicis per a cada zona del cos, no més de tres exercicis de cadascuna. Fer més de tres exercicis no t’ajudarà a incrementar massa muscular, sinó més aviat a generar pèrdues.

Les sessions d’entrenament llargues produeixen un augment en el nivell d’hormones catabòliques. Aquestes últimes són les responsables de trencar el teixit muscular resultant en pèrdua muscular. Al mateix temps, llargues sessions d’entrenament redueixen les hormones de creixement que construeixen múscul.

Pel que fa a l’alimentació, moltes persones podran dir-te que pots menjar el que vulguis, incloent-hi el menjar porqueria i que no engreixaràs.

En un cert sentit això és cert, però encara que aquests menjars no es reflecteixin en el teu físic, gradualment, amb el pas dels anys, aniràs acumulant grassa visceral i pot portar-te problemes de salut. No obstant això, si entrenes, aquests inconvenients (sense importar el que consumeixis i sent ectomorf o mesomorf) poden disminuir.

Has d’incrementar la teva ingesta calòrica, i per a molts una manera fàcil, ràpida i deliciosa és menjar el denominat menjar porqueria…

D’alguna manera poden servir per a ajudar-te a reposar aquestes calories que el cos necessita per a augmentar i construir múscul. Però també ho pots fer d’una forma més saludable, menjant per exemple fruites, arròs, pollastre, tonyines, peixos i ou. Els carbohidrats són més rellevants que les proteïnes per a incrementar la massa muscular.

Pots també suplementar-te amb glutamina, la qual evita el catabolisme muscular i reforça el sistema immune o amb pólvores proteiques.

Aquestes han estat algunes recomanacions que les persones amb somatotip ectomorf han de seguir per a guanyar massa muscular de manera ràpida i efectiva. No oblidis que la paciència, la concentració i la dedicació són les claus per a aconseguir els teus objectius.

Per Gymrutina.es / Tot Sant Cugat