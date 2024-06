Increment “urgent” del preu del tabac

Una mà sostenint una cigarreta (SFGA)

El Govern ha entrat a tràmit parlamentari aquest dimarts el Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum per tal de recollir els nous tipus de gravamen de les taxes aplicables al tabac. Amb la voluntat de continuar mantenint la transparència en les relacions comercials internacionals i de revisar i ajustar els tipus de gravamen sobre el tabac de manera progressiva, el Govern ha acordat un increment en les taxes del 6%.

L’objectiu de la norma és trobar un equilibri just entre mantenir la competitivitat comercial respecte als estats veïns i, al mateix temps, evitar diferencials de preu massa importants que afavoreixen el tràfic il·lícit d’aquesta mercaderia sensible.

Habitualment els increments de les taxes de consum han estat correlacionats amb augments impositius dels països veïns. Tanmateix, en els darrers anys s’ha vist com les polítiques impositives per a aquesta mercaderia sensible han estat molt diferenciades entre Espanya i França; el primer ha mantingut estable la pressió fiscal i el segon ha incrementat de manera molt significativa la imposició en els darrers anys. Per aquest motiu, tot i que no hagi variat la imposició del país veí que presenta els preus més baixos, es fa necessari apujar la taxa sobre el consum a fi de matisar els efectes d’un diferencial de preus massa elevat.

El Projecte de llei, com és habitual quan es tracta de taxes d’aquest tipus, s’ha entrat a tràmit parlamentari avui dimarts per la via d’extrema urgència i necessitat, per la qual cosa, es preveu que el Consell General el pugui votar aquest mateix dijous.