Increment de prop del 50% de les transaccions immobiliàries durant el 2021

El departament d’Estadística informa que es constata un increment del +47,8% en el nombre de transaccions immobiliàries l’any 2021 respecte de l’any anterior, on a totes les parròquies hi ha un increment superior al 26% en el nombre de transaccions, destacant Encamp i la Massana com les parròquies on incrementen més en valor absolut, amb 154 i 122 d’increment respectivament, mentre que pel que fa a l’increment relatiu destaquen Sant Julià de Lòria i Encamp amb percentatges del 77,4% i 61,6% respectivament.

En relació amb el nombre de béns immobles transmesos l’any 2021 el volum ha augmentat el +38,0% respecte a l’any anterior, sobretot en el cas dels terrenys (+70,88%), les places d’aparcament (+42,8%) i els pisos (+36,8%). Per parròquies, totes presenten increments en els béns immobles transmesos respecte de l’any anterior, destacant significativament Encamp (+77,7%), la Massana (+66,5%) i Sant Julià de Lòria (+59,9%) respecte de l’any 2020.

Pel que fa al valor dels béns immobles transmesos l’any 2021, ha augmentat el +28,5% respecte de l’any anterior, on els béns que més han incrementat el seu valor en termes percentuals han estat els locals comercials (+68,0%) i els pisos (+53,6%), mentre que els magatzems (-73,5%) i les altres construccions (-39,9%) han vist disminuït el valor en les seves transaccions. Per parròquies, Sant Julià de Lòria (+212,8%) i Encamp (+65,8%) destaquen com les parròquies amb un increment percentual més gran. La parròquia d’Ordino (-29,8%) és l’única on es constata una disminució en el valor dels béns transmesos respecte a l’any anterior.

En referència a la superfície transmesa l’any 2021, el total ha incrementat el+30,9% respecte de l’exercici anterior. Els locals comercials (+81,6%), els terrenys (+52,7%) han estat els béns immobles que registren una variació més elevada de la superfície transmesa; per contra, els magatzems (-82,5%) i les altres construccions (-44,8%) disminueixen la superfície transmesa de forma significativa. Per parròquies, Sant Julià de Lòria (+323,8%) i Andorra la Vella (+93,6%) són les dues parròquies amb increments més significatius en la superfície transmesa respecte a l’any anterior. D’altra banda, Ordino (-29,9%) i Canillo (-1,5%) són les dues parròquies on disminueix la superfície transmesa.

Pel que fa al preu mitjà d’habitatges i sòls transmesos al llarg de l’any 2021, el preu mitjà per metre quadrat que més incrementa en termes relatius respecte de l’any 2020 és el dels magatzems (+51,2%) i els habitatges unifamiliars (+26,7%), mentre que el dels edificis (-42,3%) i terrenys (-17,0%) disminueix de manera significativa. Pel que respecta als pisos, el preu per mentre quadrat incrementa el +10,1% i per parròquies el preu per metre quadrat que més incrementa en termes relatius és a Ordino (+25,9%) i a Andorra la Vella (+17,4%).