INCIBE llança nou canal de WhatsApp

Mòbil amb l’app de Whatsapp. Foto: Arxiu

L’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE), entitat del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, llança un nou canal de comunicació per a interactuar amb els seus públics objectius (empreses privades i ciutadans, posant l’accent principalment en els menors i el seu entorn), a través dels nous canals de WhatsApp, anomenats INCIBE 017.

INCIBE ha estat seleccionat per META a Espanya per a formar part d’un limitat directori d’entitats i organitzacions que ja disposen d’aquest canal. Es publicaran continguts d’interès sobre totes les iniciatives d’INCIBE, però posarà especial atenció al servei ‘La teva ajuda en Ciberseguretat‘, finançat amb el fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sumant-se a la resta de canals de contacte del 017 (telefònic, xats de WhatsApp i Telegram i formulari web). El principal objectiu del canal és proporcionar informació actualitzada de ciberseguretat de manera senzilla, àgil, de confiança i privada.

Els canals de WhatsApp són una eina de transmissió unidireccional que permetrà a INCIBE comunicar-se amb totes les persones interessades mitjançant continguts en format text, fotografies, vídeos, stickers, fins i tot enquestes. Això facilitarà que tots els usuaris puguin estar previnguts i conscienciats davant fraus concrets o vulnerabilitats que puguin sorgir en el dia a dia.

Coincidint amb el llançament d’aquesta iniciativa, la Secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, ha visitat les instal·lacions de Meta a Melow Park (Califòrnia, els EUA), on ha conegut de primera mà els avanços en els quals treballa la companyia. Durant la seva visita i trobada amb l’equip, ha conegut, a més, el Reality Lab situat en aquestes instal·lacions.





Més de 67.000 consultes rebudes l’any 2022

El servei públic ‘La teva Ajuda en Ciberseguretat’, prestat per INCIBE, continua la seva labor com a sistema de conscienciació i prevenció cap al seu públic objectiu, després d’ajudar a disminuir els incidents durant l’any 2022. D’aquesta manera, les consultes plantejades en el número de telèfon 017 i els seus diferents canals de contacte, van augmentar el nivell de prevenció i anticipació de la societat als problemes en temes de ciberseguretat.

Cal esmentar que, segons dades d’INCIBE, aquesta línia va rebre durant l’any passat 67.322 consultes. En concret, 44.331 per via telefònica, 17.014 a través dels canals de xat de WhatsApp (900 116 117) i Telegram (@INCIBE017), i 5.977 mitjançant el formulari web. En el top 10 de les temàtiques més freqüents, destaquen la creixent preocupació per la privacitat i reputació dels menors en les xarxes socials i Internet, els fraus en línia o l’extorsió.





Per Tecnonews