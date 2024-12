Incendien nou contenidors al nucli urbà de la Seu d’Urgell

Contenidors incendiats al camí de la Palanca de la Seu d’Urgell, aquesta matinada de dijous (Foto: Bombers Generalitat)

Uns desconeguts han cremat prop d’una desena de contenidors d’escombraries al nucli urbà de la Seu d’Urgell, avui dijous, a la matinada. Els fets s’han produït en menys d’una hora i en diferents indrets de la ciutat. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el primer avís s’ha rebut cap a un quart de quatre de la matinada (3.19 h) des del camí de la Palanca, a prop del Sant Hospital, on s’ha constatat que estaven cremant tres recipients de recollida selectiva. A més a més, les flames també han afectat un turisme que estava estacionat al costat i l’arbrat del voltant.

En la mateixa sortida, els Bombers han comprovat que també s’estaven cremant tres contenidors més al passeig de Joan Brudieu. I al cap de menys d’una hora (4.07 h), s’ha rebut un nou avís des del carrer de Sant Ermengol, on les flames afectaven tres espais més de recollida de deixalles. Aquest darrer foc també ha malmès la persiana d’un local d’aquest vial. En total, doncs, en l’episodi s’han cremat un mínim de nou contenidors.

La nova onada d’incendis contra aquests elements arriba després de la que ja hi va haver aquest hivern passat, quan en menys de tres mesos van aparèixer cremats fins a 18 contenidors. Aquell episodi es va aturar de cop el mes de març, després d’una nova bretolada a la zona del parc de la Boixadera, quan l’Ajuntament de la Seu va presentar una denúncia davant els Mossos d’Esquadra i va anunciar que tenien avançada una investigació amb què havien identificat el presumpte autor d’aquests actes vandàlics. En aquell moment el consistori també va comunicar la previsió d’instal·lar noves càmeres de videovigilància a la via pública, una d’elles a la zona del pont de la Palanca, on abans d’aquests incidents ja hi havia hagut destrosses contra el local del Club de Caça i Pesca i contra el mobiliari públic de la zona.