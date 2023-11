Extinció d’un incendi en una masia de Coll de Nargó (Bombers Generalitat)

Els Bombers de la Generalitat han intervingut, aquest diumenge, en un incendi en una masia aïllada del terme municipal de Coll de Nargó. Segons ha informat el cos d’emergències, l’avís de l’incident s’ha rebut a les 5 de la tarda. Per causes que ara s’analitzen, s’ha iniciat un foc al tub de la xemeneia de la casa, a la part de sota del llosat, construïda amb fusta.

Vuit dotacions dels Bombers s’han desplaçat al lloc dels fets i han pogut controlar les flames donant el foc per extingit. No hi ha hagut danys personals. Tot seguit s’ha revisat la coberta per a comprovar que el foc no pogués revifar.