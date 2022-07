El cos de Bombers està treballant en l’extinció d’un incendi de matolls als Plans de Ransol, a la parròquia de Canillo. En un primer moment s’hi han desplaçat a la zona quatre vehicles, dos helicòpters i quinze efectius. Ara per ara, segons Bombers i Govern, el foc està estabilitzat.

El cap de guàrdia ha informat que els efectius desplaçats al lloc estan rematant el perímetre de l’incendi, el qual, consideren controlat i no es propaga lliurement, encara hi ha algun punt calent, però que ja no avança.