Inauguren un mirador accessible amb la panoràmica de muntanyes més gran del Pirineu català

El mirador brinda unes vistes extraordinàries (Govern.cat)

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz Novella, i el president de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Josep Queró, han inaugurat aquest cap de setmana, a l’estació de Port Ainé (Rialp), un nou mirador panoràmic adaptat, anomenat “El balconet de Port Ainé”. Situat a peu pla de l’aparcament de la cota 2000, que dona accés al Telecadira JET CIM, és totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda directament des de l’asfalt.

De fet, es tracta d’un dels miradors accessibles amb una panoràmica de muntanyes més gran de tot Catalunya, oferint unes vistes espectaculars de 180 graus mirant cap al nord. S’hi poden admirar des del Pic de Salòria, la Pica d’Estats, Tavascan, Montsent de Pallars, Llessui, el pic de Certascan, el Mont-Roig, Llavorsí i, en general, tota la línia axial del Pirineu que limita amb França. En definitiva, la major part de les muntanyes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i una bona part de les del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Uns panells informatius ajuden a identificar els principals cims i punts d’interès de la zona.

El mirador esdevindrà el primer “punt de selfie” de l’àmbit del Parc Natural i de tot el Pallars Sobirà. Per a augmentar la sensació de volar sobre les muntanyes, la part final de la instal·lació sobresurt uns metres del terreny i té les parets transparents, de vidre. Per a evitar l’impacte dels ocells, que de vegades no veuen els vidres, s’hi han enganxat vinils amb siluetes translúcides de rapinyaires.

Ruiz ha posat en valor el fet que les estacions de muntanya de Ferrocarrils “són porta als parcs naturals, espais que permeten a les persones apropar-se a la natura: A l’hivern, amb neu, però fora de la temporada de neu, també hem de convertir aquests espais en indrets per a gaudir de les muntanyes”. “A FGC tenim estacions de tot tipus i treballem per a buscar solucions adaptades a cada territori”, ha afegit. De fet, el president de Ferrocarrils ha explicat que el nou mirador és un exemple d’aquesta conversió que busca FGC. “Som una part important del territori volem implicar-nos i treballar junts perquè qui vulgui pugui viure, créixer i treballar-hi i per a generar activitat econòmica, en aquest cas al Pallars”, ha conclòs.

En aquest sentit, Queró ha destacat el treball conjunt que des de fa anys desenvolupa el Parc Natural, juntament amb FGC, “que permet dinamitzar aquest territori, desenvolupar-hi activitats i, sobretot, fer-ho amb respecte pel medi natural”.

Amb aquesta nova instal·lació, Port Ainé reforça la seva aposta per l’accessibilitat i la diversificació de l’oferta turística, oferint als seus visitants una experiència completa que combina l’esport, la natura i el lleure. El parc, alhora, facilita les visites a través d’equipaments inclusius, una de les accions previstes en la seva Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), una eina de gestió que ajuda les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l’activitat turística. La construcció del mirador complementa les obres de millora de l’àrea d’esbarjo de Sant Miquel de Roní, situada al costat de la carretera d’accés a Port Ainé, a través d’un ajut FEADER del Parc Natural a l’Ajuntament de Rialp, incloent noves taules, pèrgoles, la plantació d’arbres per a proporcionar ombra, creant un refugi climàtic en els mesos més calorosos, i l’ordenació de la zona d’aparcament.

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, el director del Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, el director d’FGC Turisme, Toni Sanmartí, i el director de les estacions d’Espot Esquí i Port Ainé, Xavier Bigordà.