Inaugurat el Poblet de Nadal d’Andorra la Vella

Andorra la Vella donarà formalment la benvinguda al Nadal aquest divendres amb la inauguració del Poblet de Nadal i l’encesa de l’enllumenat de la parròquia. Les activitats començen a les 18 hores al carrer de la Unió amb l’encesa conjunta de l’enllumenat de Nadal d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, a càrrec de les cònsols majors Conxita Marsol i Rosa Gili.

Posteriorment es donarà inici a l’espectacle inaugural de gran format Abyss, de la Compagnie Remue Ménage, que desfilarà per l’avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch per animar l’eix comercial.

A les 19 hores s’inaugurarà el Mercat de Nadal, amb la presència, a més de la corporació comunal, del cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, a la glorieta de la plaça del Poble. Després de fer el ja tradicional compte enrere que servirà per estrenar aquesta edició del Poblet, la banda de l’Institut de Música oferirà un breu repertori de música de Nadal. Tot just després començaran les actuacions al Neret After Shopping amb Ishtar i Astor Levinstein.

A les 20 hores es llençarà de manera simultània un triple castell de focs d’artifici, que serà visible des de diferents punts de la parròquia (els focs dispararan des de l’aparcament del Parc Central, l’aparcament de l’Estació

Central i la Borda Mateu).

El Poblet de Nadal 2021, que té com a lema ‘A Andorra la Vella et regalem il·lusió‘, torna amb els elements identitaris que el caracteritzen, com les escenografies nadalenques arreu de la parròquia; el Mercat de Nadal amb prop de 40 parades d’artesania creativa i gastronomia; l’Oficina de Correus Màgica; els espectacles itinerants de gran format que desfilaran per l’eix comercial (el dissabte 27, a les 18.30 h, serà el torn de Revue de rue, de la Compagnie Remue Ménage).

Una de les novetats destacades d’aquesta sisena edició és el Neret after shopping, un espai gastronòmic i de tipus chill-out a l’aire lliure amb música en directe, amb una quarantena de propostes de grups nacionals que actuaran en un petit escenari que es construeix especialment per a l’ocasió. El cartell d’aquesta edició es pot consultar a https://www.andorralavella.ad/nadal/?q=neret-after-shopping.

Per als més menuts, a partir d’aquesta tarda i fins al 9 de gener tornen les activitats gratuïtes del Parc de Nadal, a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, amb una pista de patinatge i un tobogan de gel sintètic de 30 metres de llargada. Al Mercat de Nadal de la Plaça del Poble també hi ha, com a novetat, El talleret dels menairons amb tallers i activitats els caps de setmana (el dissabte 27 i el diumenge 28 a la tarda hi ha conta contes i tallers de manualitats).

Enguany també s’estrena El Joc dels menairons, on caldrà descobrir on s’amaguen pels carrers de la parròquia cinc éssers màgics i rebre un regal a canvi, a partir de les pistes i els mapes que es podran recollir a l’Oficina de turisme de la Rotonda o al punt d’informació del Mercat.

El programa d’activitats complet es pot consultar a www.andorralavella.ad/nadal.