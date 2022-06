Inaugurat el doble carril de baixada a la CG-3 entre la CS d’Anyós i el túnel de les Dos Valires

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, han visitat aquest dimarts la finalització de les obres d’eixample i rectificació de la CG-3, en un tram d’uns 200 metres, entre la rotonda de la boca oest del túnel de les Dos Valires i la cruïlla amb la CS d’Anyós.

Els treballs han permès guanyar uns quatre metres per cada costat de la via. D’aquesta manera es disposa d’un carril més, arribant a tres carrils de circulació: dos en sentit sud i un sentit nord, amb, a més, una voravia per a vianants, al costat esquerre (muntanya). A més, s’ha agregat una zona àmplia de cadenatge en sentit ascendent i es manté el voral per a bicicletes, també en sentit ascendent.

En declaracions a la premsa, Espot ha recordat que en els darrers anys la mobilitat en aquest punt de la xarxa viària ha augmentat considerablement. Un fet al qual respon l’ampliació viària inaugurada avui i que aporta major fluïdesa a les carreteres nacionals. De fet, tal com ha assenyalat el cap de Govern, uns 18.700 vehicles de mitja diària circulen per aquesta zona de la CG-3, dels quals 6.000 ho fan en hora punta al matí en sentit sud.

A més, seguint els preceptes del Pla Nacional de Seguretat Viària, l’eixample de la CG-3 en aquest tram millora la seguretat dels vianants, dels ciclistes i també dels automobilistes que hi circulen. En aquest sentit, Xavier Espot ha posat en relleu que el nou doble carril és “una inversió que repercuteix en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans”, especialment de les valls del nord. El cost total de l’obra és d’uns 2.116.660 euros.