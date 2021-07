Inaugurades les ampliacions dels serveis d’Urgències i de Cirurgia Major Ambulatòria de l’Hospital

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit l’acte d’inauguració i posada en funcionament del nou Servei d’Urgències i de la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tal com ha afirmat Espot, les reformes i treballs de condicionament a les infraestructures hospitalàries, que han tingut un cost d’1,5 milions d’euros aproximadament, que s’han dut a terme en el context de pandèmia, permetran aconseguir una major eficiència dels serveis i poder afrontar amb garanties els reptes sanitaris com l’atenció a la cronicitat, l’envelliment de la població i les pandèmies.

Les noves instal·lacions del Servei d’Urgències, amb una inversió d’uns 500.000 euros, han permès incrementar un 30 % l’espai destinat tant als professionals com als pacients. Així s’ha habilitat una segona sala d’espera i cinc boxes més, dos dels quals són per a pacients pediàtrics, un nou bany i nous espais de triatges, recepció i d’administració. En la reforma també s’ha tingut en compte la creació de circuits assistencials i sales d’espera específiques, per evitar concentracions, segons el nivell de gravetat, atesa la necessitat de poder diferenciar aquelles consultes per problemes poc greus que poden ser ateses en altres dispositius assistencials.

La remodelació del bloc quirúrgic i la creació de la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria ha requerit una inversió de més d’1,1 milions d’euros per a l’adequació de part dels espais existents, així com la ubicació de nous espais que han de millorar els circuits interns. Le noves instal·lacions estan equipades amb la tecnologia necessària per ser transformades en una UCI de primer nivell. Amb aquestes obres, tal com ha dit el cap de Govern, es garanteix més espai i comoditat per als pacients i per als professionals.

Durant l’acte d’aquest dimarts, al qual han participat part de l’equip de Govern, la síndica General, Roser Suñé, així com membres del Consell General, la cònsol major del comú d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la direcció del SAAS, el cap de Govern ha tornat a agrair a tots els professionals, treballadores i treballadors del sistema sanitari, la feina que han dut a terme durant la pandèmia.