Inaugurada l’exposició ‘Art Andorrà: El fons del Consell General’ amb 36 obres d’artistes del país

Algunes de les obres exposades a la Casa de la Vall (Sergi Pérez – Consell General)

Aquest dijous al vespre el síndic general, Carles Ensenyat, ha inaugurat l’exposició ‘Art Andorrà: El fons del Consell General’ que es podrà veure al cap de casa de la Casa de la Vall durant tot el mes de març. La mostra recull 36 obres d’artistes andorrans que formen part del fons d’art del Consell General i que es podran veure per primer cop en una mostra conjunta. Fins ara, es trobaven en dependències del Parlament que en molts casos no eren accessibles per a la ciutadania.

Aquesta és una forma de promocionar l’art andorrà que el Consell General ha anat adquirint des de l’any 1998, amb l’encàrrec d’una obra inèdita als artistes país. Segons ha destacat el síndic general, Carles Ensenyat, “l’exposició també servirà perquè la gent pugui acomiadar-se de la Casa de la Vall actual” que tancarà a principis d’abril per a iniciar els treballs de restauració.

L’exposició permet observar l’evolució del Principat d’Andorra i la percepció del Consell General al llarg dels darrers trenta anys a través de la mirada dels artistes amb disciplines i tècniques diverses, sent l’obra gràfica la més extensa i la pintura la més representativa amb divuit obres, seguida de la fotografia amb nou i l’escultura amb sis. En aquesta legislatura s’hi ha incorporat el cartellisme, amb tres dissenyadors que commemoren l’aniversari de la Constitució.