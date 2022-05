Inaugurada la remodelació i museïtzació de la Capella de la Pietat de la Seu d’Urgell

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, i l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, han inaugurat aquest dimecres a la tarda la remodelació de la capella de la Pietat. S’ha culminat així un any d’actuacions per adequar aquest edifici del Conjunt Catedralici de la Seu d’Urgell. A més a més, ha estat l’acte central del Dia Internacional dels Museus a Catalunya.

La jornada, que també han encapçalat l’alcalde urgellenc Francesc Viaplana i el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, ha inclòs una visita a la capella, que d’aquesta manera s’integra plenament en el recorregut del Museu Diocesà d’Urgell. Les explicacions les ha fet el doctor Joan Bosch, historiador de l’art i especialista en Renaixement i Barroc, que ha parlat als assistents de l’art d’època moderna a la Catedral d’Urgell.

Des d’ara, el Museu Diocesà d’Urgell vol donar a conèixer aquesta remodelació a la ciutadania. Tot i això, ateses les limitacions pròpies de l’espai, a la inauguració ha calgut restringir la cabuda i el nombre de convidats. Per afavorir que tothom que vulgui pugui visitar la capella remodelada, s’han previst 4 visites guiades obertes a tothom, que es duran a terme aquest dijous i divendres -dies 19 i 20- a les 4 i a les 5 de la tarda. Per poder-hi assistir, cal fer la reserva a l’adreça electrònica museudiocesa@bisbaturgell.org o bé trucant al telèfon 973 353242.

L’objectiu de la intervenció a la Pietat és “explicar l’excepcionalitat de l’art Renaixement produït a la Seu d’Urgell”. Així, les obres museïtzació de la Pietat s’han centrat en la recuperació de l’espai arquitectònic de la capella, amb una intervenció de pintura restaurativa que ha permès recuperar la policromia del presbiteri i del conjunt de la nau. S’ha fet una adequació museogràfica de les obres, incorporant elements interpretatius per afavorir la visualització i la comprensió de les obres d’art i fer-les accessibles a la major part de públics. La museïtzació pretén posar de manifest la riquesa creativa del segle XVI a l’entorn catedralici d’Urgell, fent dialogar les obres de l’escultor Jeroni Xanxo amb la música del mestre de capella Joan Brudieu.

La remodelació de la capella de la Pietat és la primera fase per a la renovació integral del Museu Diocesà d’Urgell que preveu ampliar els espais museístics actuals, amb més metres quadrats d’exposició i nous àmbits destinats als visitants, com són una sala d’exposicions temporals, una aula didàctica i un espai familiar; i amb la ferma voluntat d’integrar la Catedral en l’itinerari del visitant com a element essencial en el nou discurs.