Inauguració, dimarts, de l’exposició de l’Espai Municipal d’Art de la Seu

El cartell anunciador de l’exposició (Aj. la Seu)

Un any més es tanca el curs escolar a l’Espai d’Art de la Seu d’Urgell. Per això, el dimarts, 3 de juny, hi ha una cita a la sala d’exposicions ‘la Cuina’ amb tots els alumnes d’aquest curs 2024-2025. A la mostra que s’ha organitzat es podrà veure un petit tast representatiu de les diferents modalitats que s’imparteixen a l’escola: dibuix, pintura, ceràmica i manualitats diverses.

A l’escola es treballen diferents tècniques de pintura, a l’oli, acrílic, collage… A la mostra s’hi trobaran des de pintures força abstractes o temes molt figuratius i un mural de grans dimensions que encapçala la sala gran. És la representació plàstica d’un prat que es pot trobar en aquests moments a l’alta muntanya. Aquest mural es una feina feta entre tots els alumnes de pintura.

També hi ha peces de la ceràmica úniques, elaborades pels alumnes a partir del fang: vols, gerres, plats, etc. Hi ha peces fetes amb el torn i peses aixecades a mà, totes d’una gran bellesa.

I per últim, també s’hi trobaran treballs fets pels alumnes més joves. Cal ressaltar aquesta feina que està portant a terme el centre amb d’altres escoles de la ciutat, aquest any concretament amb el col·legi Pau Claris i que és un treball subvencionat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la seva delegació del Pirineu. Aquí els nens treballen sobre “la ciutat dels infants” i cada nen fa la seva pròpia caseta. Aquest any des de l’Espai d’Art també s’han elaborat unes rajoles molt especifiques amb façanes de cases.

“Cal agrair la feina feta per la Marta i la Gemma, les dues mestres de ceràmica”, assenyalen des del centre.

Dimarts, dia 3 de juny, a les 19.30 hores, s’inaugurarà la mostra i es podrà veure fins el 30 de juny.