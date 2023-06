Inauguració del Festival de jazz, a l’illa Carlemany pel mal temps

La inauguració del Festival de jazz d’Escaldes es trasllada a l’illa Carlemany pel mal temps

És el que perfectament podia passar en una jornada com avui. Els pronòstics meteorològics assenyalaven que, el més probable, era que caiguessin precipitacions al Principat d’Andorra per aquesta tarda i nit de dijous. La veritat és que l’aigua fa molta falta, però ha coincidit que hi havia programats, arreu, diferents activitats a l’exterior. Activitats que s’han hagut d’ajornar o traslladar sota cobert.

Ahir, des del Comú d’Andorra la Vella ja s’avançava que es posposava a demà divendres (21:45 hores) la inauguració de les fonts del passeig de la Rotonda perquè la previsió del temps així ho aconsellava. Doncs, aquesta tarda, ha estat el Comú d’Escaldes-Engordany qui ha hagut de traslladar la inauguració del Festival de jazz, prevista en un inici a la plaça Coprínceps, a l’illa Carlemany.