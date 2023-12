Inauguració de l’exposició permanent “Quan l’aigua ens fa evolucionar!”, a la Seu

Cartell de la mostra “Quan l’aigua ens fa evolucionar!” (Aj. la Seu)

Demà dimecres, 6 de desembre, a les 12 del migdia, s’inaugurarà al Parc Olímpic del Segre l’exposició permanent instal·lada que porta per títol “Quan l’aigua ens fa evolucionar!” En motiu del 40è aniversari dels aiguats de 1982 i del 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Parc Olímpic del Segre amb el suport de l’IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran), el CCAU (Consell Comarcal de l’Alt Urgell) i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell han instal·lat una exposició permanent que explica la història i evolució del Parc Olímpic del Segre.

L’exposició, que ja està instal·lada i que té caràcter permanent, compta amb un plafó de benvinguda amb la silueta dels palistes Maialen Chourraut i Miquel Travé. Chourraut ha participat en 4 jocs olímpics i ha aconseguit 3 medalles olímpiques, és la palista nacional d’eslàlom de més èxit de la història. Travé, palista local va ser segon als primers Jocs Europeus celebrats a Cracòvia (Polònia) l’any 2023.

L’itinerari expositiu el composen 4 plafons més que compten amb la silueta dels palistes del Club Cadí Canoë-Kayak que han participat en Jocs Olímpics: Marc Vicente (Barcelona 1992, Sydney 2000), Pere Guerrero (Barcelona 1992), Carles Juanmartí (Sydney 2000 i Atenes 2004), Guillermo Díez-Canedo (Beijing 2008), Montserrat Garcia (Beijing 2008), Núria Vilarrubla (Tokyo 2021) i Mònica Dòria (Tokyo 2021).

Cada plafó exposa el contingut en ambdues cares i té una roda que gira on es mostren diferents imatges relacionades amb el contingut. Als plafons s’hi explica els aiguats de 1982, la canalització del riu Segre, la construcció del Parc Olímpic del Segre, el paper del Parc en el marc dels Jocs Olímpics, el llegat posterior per la ciutat, la minicentral hidroelèctrica reversible, així com la importància que té el Parc com a espai lúdic, esportiu i turístic per a la ciutat.

La inauguració comptarà amb la presència de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, d’Eva Fiter directora de l’IDAPA i del Lluís Rabaneda vicepresident de la ICF. És un acte obert al públic engeneral.