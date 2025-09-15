Inauguració de la 41a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor

Cartell de la Universitat d’Estiu i Tardor
El cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat la voluntat de l’Executiu de promoure una digitalització ètica, inclusiva i centrada en les persones durant la inauguració de la Universitat d’Estiu i Tardor que enguany arriba a l’edició número 41 enfocada en els reptes de l’era digital. La Universitat tractarà les oportunitats i els riscos de la societat digital tot coincidint amb la celebració de l’Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital declarat pel Consell d’Europa. “La tecnologia és un reflex dels valors que hi incorporem i de les decisions que prenem com a societat”, ha afirmat el cap de Govern.

Espot ha remarcat que la digitalització ha de reforçar la cohesió social, la transparència i la participació. Per això, el Govern ha creat el Centre de benestar digital i capacitats i competències digitals. A més, una altra mesura que va en aquesta línia és l’aprovació del Pla de benestar digital dels infants i joves, que inclou accions específiques per a protegir els menors en l’entorn digital. 

En aquest àmbit, el cap de Govern ha recordat que el país acollirà una trobada d’alt nivell per a abordar la protecció infantil en línia. Aquesta trobada internacional, impulsada de forma coorganitzada entre el Govern, a través d’Andorra Digital, i la Unió Internacional de Telecomunicacions, tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 d’octubre en el marc de la celebració de la segona edició del Fòrum digital de l’espai iberoamericà. 

Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, d’Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha emfatitzat la necessitat d’acompanyar els joves en el bon ús de la tecnologia i aprofitar els avantatges de les eines digitals per a l’ensenyament en funció de l’edat dels alumnes. En aquest sentit, ha posat d’exemple el desplegament de les accions del Pla integral de bon ús de les tecnologies educatives per a aquest curs escolar com són el canvi de maquinari per Chromebooks i la formació en intel·ligència artificial.   



Quatre ponències per a analitzar els reptes de l’era digital

La Universitat d’Estiu i Tardor es desenvolupa en quatre sessions presencials els dies 15, 16, 22 i 23 de setembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Aquest dilluns 15 de setembre ha donat el tret de sortida la conferència Democràcia i participació ciutadana en la societat digital, impartida pel professor titular de filosofia del dret i política de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Lluís Martí. El ponent ha detallat com les noves tecnologies transformen les nostres societats d’una manera profunda i com afecten el comportament i els canals de participació de la ciutadania. A més, amb la premissa que la intel·ligència artificial està modificant l’esfera pública, el professor ha analitzat l’impacte present i futur d’aquesta tecnologia, i en les transformacions necessàries que els governs, els parlaments i les administracions públiques en general han d’abordar amb urgència, així com en les necessitats de regulació i de polítiques públiques que ajudin a orientar un millor desenvolupament de la intel·ligència artificial.

Aquest dimarts, 16 de setembre, la periodista especialitzada en la Unió Europea, la desinformació i la política global, Carme Colomina, analitzarà com la ràpida difusió d’informació a través de les xarxes socials i la irrupció de la intel·ligència artificial generativa. La conferència del dia 22 de setembre posarà l’atenció en la intel·ligència artificial a càrrec de l’enginyera informàtica i filòsofa, Laurence Devillers. Finalment, clourà la Universitat una ponència sobre l’impacte de la digitalització en la salut, que oferirà la metgessa i directora del centre de recerca en salut digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Marta Aymerich.

