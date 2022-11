Inauguració, a Tremp, de les 7es Jornades Obertes del Fòrum espanyol de Geoparcs

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha participat aquest dijous en l’acte d’inauguració de les 7es Jornades Obertes del Fòrum espanyol de Geoparcs, que se celebren entre els dies 2 i 4 de novembre, al Centre Cultural la Lira, de Tremp, sota l’organització de Geoparc Mundial de la UNESCO Orígens.

Talarn ha estat acompanyat de l’alcaldessa de Tremp, M. Pilar Cases; el president de la Xarxa Mundial de Geoparcs, Nickolas Zouros; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur; la cap de servei de l’Àrea de Relacions Internacionals i Reserves de la Biosfera de l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals (OAPN), Natàlia Beltran, i el cap de la secció de Ciències de la Terra i Geoparcs de la UNESCO, Kristof Vanderberghe.

Durant la seva intervenció, Talarn ha destacat la feina dels geoparcs de “fixar aquest ampli i ric territori que abasta quatre comarques lleidatanes dins l’imaginari d’aquelles persones de tot el món interessades en gaudir del coneixement sobre els nostres orígens com a civilització”.

En aquest sentit, ha recordat la implicació de la Diputació en la transformació digital del Geoparc Orígens, accions que ha dit “les fem sota les premisses de potenciar els productes de proximitat i de qualitat que ho són precisament per la seva qualitat de ser sostenibles; és a dir, de respectar sempre l’entorn en el qual ens desenvolupem”.

Finalment, ha explicat que “respectem els nostres paratges no per seguir cap moda, sinó per responsabilitat i respecte cap a les generacions que ens han llegat un dels nostres principals patrimonis que ens expliquen i ens distingeixen”.

Talarn ha recordat que el ple de la Diputació del mes d’octubre va donar llum verda al conveni de col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica amb l’Associació GEOPARC per a consolidar l’estratègia digital del Geoparc Orígens com a destinació turística. La col·laboració es tradueix amb una aportació de 405.000 euros fins a l’any 2024, per a promoure la venda online de productes locals i identificar els valors del paisatge, des del punt de vista de la sostenibilitat.

El Geoparc Orígens forma part de la Xarxa Mundial de Geoparcs de la UNESCO des del 17 d’abril de 2018 i explica l’origen i l’evolució de la Terra en un territori de 2.040 quilòmetres quadrats de superfície que inclouen un total de 19 municipis del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, la Noguera i l’Alt Urgell: Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca de Dellà, la Pobla de Segur, Llimiana, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, la Torre de Capdella, Tremp, Àger, Camarasa, Vilanova de Meià, Baix Pallars i Coll de Nargó.