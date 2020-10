inaugura el nou mirador astronòmic del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha inaugurat el nou mirador astronòmic Starlight del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, situat a l’ermita de Sant Quirc de Durro, al municipi de la Vall de Boí. Declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000, l’ermita està inclosa dins del conjunt romànic de la Vall de Boí. En aquest indret també s’ubica el punt d’inici del descens de les falles del poble de Durro. D’aquesta manera, a partir d’ara, en aquest espai convergiran el romànic, el patrimoni de les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus i l’observació d’un cel nocturn excepcional.

“Aquest mirador posa en valor aquesta magnífica qualitat de cel nocturn, que és un signe de civilitat”, ha assenyalat el conseller. “A mesura que la societat evolucionava cap a segons quins valors, ens oblidàvem del nostre entorn i també del cel. A les ciutats i aglomeracions urbanes ja no es mira ni es té cura del cel. Quan la societat s’adona que ha de recuperar determinats referents, és signe de societat madura”.

El conseller ha fet referència a l’estratègia del Govern de medi natural i biodiversitat, “amb instruments legislatius com la llei del Canvi Climàtic, que ens dona un fons econòmic que ens permet intervenir en el medi natural i la preservació de la biodiversitat i també amb instruments com l’Agència de la Natura”. Aquest instrument “jugarà a favor del territori, servirà per a gestionar millor aquest patrimoni natural que forma part d’aquesta oferta de país i també dels valors que, amb mobilitat i telecomunicacions resoltes, han de donar valor afegit al territori”, ha exposat.

Aquest mirador és el tercer d’aquestes característiques instal·lat dins l’àmbit del parc, que comprèn fins a deu municipis. El primer se situa a la cota 2.000 de l’estació d’esquí d’Espot, i és una realitat gràcies al conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Parc Nacional, i el segon és el mirador de Vilaller, promogut pel mateix ajuntament del municipi.

L’objectiu és promocionar la certificació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com a Destinació Turística i Reserva Starlight, que garanteix la conservació del cel nocturn. El parc disposa d’aquest distintiu des del 2018, fruit de la singularitat de la qualitat del seu cel.

A més, la Generalitat treballa amb el territori per convertir aquest àmbit en Punt de referència respecte de la protecció lumínica, una figura que garanteix el desenvolupament d’un tipus d’enllumenat que permet un elevat estalvi energètic, reducció de gasos d’efecte hivernacle i a la vegada una protecció del cel nocturn.