Impulsen la construcció del nou tram del Pla Sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra a Encamp

El Govern i el comú d’Encamp han signat aquest matí de divendres el conveni de col·laboració per al disseny, la construcció i el manteniment del nou tram del Pla Sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra (PSIVA) a Encamp que forma part de la segona fase del Pla. Així, de forma paral·lela, també s’ha signat un conveni per a la cessió dels terrenys.

El tram en el qual s’actuarà inicialment anirà des de la zona de Prada de Moles fins al nou Parc de l’Ossa. El projecte connectarà cap a Les Bons, mitjançant el passeig de Mojàcar, per a connectar posteriorment amb la parròquia de Canillo, per un costat. Des de Prada de Moles el camí connectarà pel marge dret del riu direcció l’antiga Ràdio Andorra per a acabar connectant amb Escaldes-Engordany.

Amb el desplegament de la segona fase del PSIVA s’assoleix l’objectiu de disposar d’una xarxa d’infraestructures verdes a tot el territori, on queden ben connectats els nuclis urbans amb les zones naturals, millorant així la connectivitat. La xarxa de camins s’inspira en l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra (ENPA), un treball que respon a l’objectiu de valorar els béns més preuats; els paisatges naturals i rurals, i el llegat històric i cultural i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental del territori andorrà.

Actualment, la primera fase del PSIVA ja discorre pel nucli urbà de Sant julià de Lòria per les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana fins arribar al Parc Natural de Sorteny, a la parròquia d’Ordino, amb una inversió de més de 2 milions d’euros.

A l’acte de signatura hi ha assistit el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó i la cònsol major, Laura Mas.

Laura Mas ha destacat que des del comú “estem molt contents que aquest projecte sigui aviat una realitat. Es posa en valor tota la zona propera al riu i és una aposta clara per la qualitat de vida”. A més, amb aquest nou tram verd, Encamp, “guanyarà una nova infraestructura per a poder caminar i passejar pel centre de la parròquia, es complementarà l’oferta de senderisme i es dinamitzarà encara més la nova zona esportiva que hi haurà des de Prada de Moles fins al nou Parc de l’ossa”.

Per la seva part, la ministra ha destacat que la trama de camins permet “apropar la natura als ciutadans”, a la vegada que “tenim tot el país connectat per vies verdes i de fàcil accessibilitat per a totes les persones i col·lectius”.

El nou equipament serà compatible per a anar a peu i en bicicleta, tindrà uns 2 metres d’ample. El posterior manteniment anirà a càrrec del comú d’Encamp.