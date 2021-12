Impulsa Energia reactiva les accions per a l’eficiència energètica de l’enllumenat públic a l’Alt Urgell

Aquest mes de desembre s’han reactivat les actuacions de substitució d’enllumenat públic incloses al projecte Impulsa Energia: Millora de l’eficiència energètica i gestió de l’enllumenat i edificis públics a l’Alt Urgell. Aquest és un projecte FEDER, amb cofinançament de Diputació de Lleida i les entitats locals de la comarca, i liderat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Totes les actuacions estan patint un endarreriment considerable en la seva execució a causa de l’alentiment en els subministraments de materials procedents de la Xina que afecta bona part dels països industrialitzats. Aquest fet s’ha traduït en l’ampliació de manera significativa dels períodes de lliurament dels equips i elements que formen les noves instal·lacions d’enllumenat públic per part dels fabricants als instal·ladors.

Tot i que la previsió inicial feia pensar que a finals de 2021 ja es podrien donar per executades totes les actuacions previstes al projecte Impulsa Energia, actualment es calcula que caldrà un termini d’entre sis mesos i un any per donar per tancat el projecte.

Actualment, totes les actuacions per part del Consell Comarcal estan en marxa. D’una banda, el canvi d’enllumenat públic a tecnologia LED dels diferents nuclis. D’una altra, la xarxa de calor amb una caldera de biomassa forestal compartida entre el nou CAP de la Seu d’Urgell, l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el CDIAP. En tercer lloc, i la implementació de la telegestió en equipaments municipals. Però caldrà veure com va evolucionant el mercat per predir amb més exactitud la finalització de les diferents obres.

Fins al moment s’han executat actuacions de canvi d’enllumenat a diferents nuclis dels municipis d’Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, Josa i Tuixent, la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbò, Organyà, Peramola, Pont de Bar, Ribera d’Urgellet i les Valls d’Aguilar.