Impuls perquè el Parc Central esdevingui un referent cultural i d’oci

El Comú d’Andorra la Vella publicarà demà al BOPA un concurs nacional per adjudicar novament la concessió del bar-restaurant del Parc Central per un període de 15 anys. L’objectiu és emplaçar-hi un espai gastronòmic, artístic, cultural i d’oci atractiu per als habitants d’Andorra la Vella, i que pugui dinamitzar econòmicament la zona del Parc Central. Es descarta, inicialment, que la concessió pugui ser per a una discoteca.

La renovació de la concessió de l’espai suposarà també un complement a la ubicació provisional de la sala d’exposicions del Govern, que es traslladarà al mateix Parc Central durant l’any 2021 i hi romandrà fins que no estigui construïda la ubicació definitiva de l’espai expositiu al nou edifici d’Andorra Telecom que se situarà a l’avinguda Meritxell.

Els interessats a participar de la concessió hauran de pagar un cànon i assumir el cost de la remodelació interior de l’edifici. Es valorarà, entre d’altres aspectes, la qualitat i l’interès del projecte en base als criteris estètics, de dinamització econòmica i d’interès turístic. Les ofertes es podran presentar fins al 10 de desembre.