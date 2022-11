Impuls per a desplegar la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert

El Govern ha aprovat aquest dimecres dos nous reglaments que permeten desplegar la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert aprovada ara fa prop d’un any. El primer Decret dona forma i defineix la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD).

Aquest òrgan consultiu i decisori, previst a la Llei, té un doble objectiu que és el de garantir l’accés a la informació pública i avaluar la documentació pública. És a dir, la CNAAD, d’una banda, estableix els criteris per al millor compliment de la normativa establerta en matèria de publicitat activa i accés als documents públics i, de l’altra, pretén millorar la gestió documental, tant de l’Administració general i els òrgans i entitats que en depenen o que estan sota la seva direcció, com de l’Administració comunal i els òrgans que en depenen, per a aconseguir l’optimització de l’emmagatzematge de la informació i fer més entenedor per als ciutadans i les entitats públiques i privades l’accés a la documentació de l’Administració.

Per tal d’agilitzar el funcionament de la CNAAD, es creen dues comissions permanents amb la funció d’elaborar els treballs preparatoris per a sotmetre al plenari les resolucions i els informes i les consultes relacionades amb les seves funcions. Així mateix, es preveu la possibilitat de crear grups de treball sobre temes específics, i la presència puntual d’experts, quan es consideri necessari per la CNAAD.

Així, entre les funcions atribuïdes en destaquen les següents: elaborar criteris generals sobre l’accés als documents públics, avaluar la informació pública i resoldre recursos administratius d’impugnació dels actes de l’Administració general i òrgans i entitats que en depenen o estan sota la seva direcció, així com elaborar informes preceptius i no vinculants quan s’impugnin actes dels comuns o dels òrgans i entitats que en depenen o que estan sota la seva direcció.

De forma paral·lela, el Govern també ha aprovat aquest dimecres el Reglament que regula el procediment per a l’accés a la informació pública. Malgrat les competències que s’atribueixen a la CNAAD, subsisteixen algunes qüestions de procediment per a l’accés a la informació pública que cal regular per la via reglamentària, en l’àmbit de la competència del Govern. Concretament, aquest Reglament regula com el ciutadà ha d’actuar davant de l’administració per a demanar accés a la informació pública, amb subjecció als principis i condicions i limitacions que la llei estableix.

Amb la llei es configura un nou dret subjectiu als ciutadans, inexistent fins al moment, pel fet que l’exercici d’aquest facilita un control social més exigent de les polítiques públiques i que en aplicació de la llei, s’estableix ara el procediment d’exercici del dret d’accés a la informació amb una regulació força senzilla i flexible.