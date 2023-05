Impuls Jove, el projecte de la Cambra de Comerç i AR+I que “ja està donant els seus fruits”

Vídeo: Cambra de Comerç (CCIS)

Impuls Jove és un projecte de la Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra i d’Andorra Recerca + Innovació, com a partner tecnològic, que va ser creat durant el 2022 i que ja està donant els seus primers fruits.

La borsa de treball temporal per a joves d’entre 16 i 25 anys, ha tingut una excel·lent rebuda en el mercat laboral andorrà, amb un total de 272 joves estudiants inscrits i 38 empreses registrades, a la recerca de talent jove per incorporar a les seves empreses.

La borsa de treball està complint amb el seu propòsit de donar oportunitats als joves per a entrar al mercat laboral i, al mateix temps, brinda una oportunitat per a les empreses per a incorporar talent jove en els seus projectes. L’ús d’algorismes d’intel·ligència artificial facilita el match entre candidats i empreses, aconseguint una major eficiència en la cerca i selecció de candidats adequats per a les diferents ofertes de treball.

Els interessats en publicar les seves ofertes de treball per aquest estiu, només s’han de donar d’alta a www.impulsjove.ad o trucar al 80 92 92.

Des de la Cambra de Comerç es llança el missatge de “si ets jove, t’has de baixar l’app disponible per a IOS i Android i buscar la teva oportunitat de feina”.