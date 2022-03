Impuls d’un abonament únic per a l’ús del transport públic nacional i comunal

Acord de col·laboració per establir un abonament únic del transport públic per a les línies nacionals i comunals d’Andorra la Vella i Ordino. Així ho han ratificat aquest dimarts al matí el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb els cònsols majors d’Ordino i Andorra la Vella, Josep Àngel Mortés i Conxita Marsol.

El conveni permet seguir fomentant l’ús del transport públic amb l’establiment d’una tarifa única i un sol abonament mensual del transport públic tant per a les línies nacionals com per a les línies comunals. Així, i a partir de la signatura del conveni, els usuaris que disposin de l’abonament mensual de 30 euros per a l’ús de les línies nacionals, també podran usar de manera gratuïta els busos comunals d’Ordino i Andorra la Vella. Els abonaments es poden adquirir en els punts de venda habituals i mitjançant l’APP Mou_T_B.

La mesura dona continuïtat a les polítiques impulsades pel Govern per reduir les emissions de CO2, millorar la mobilitat i fer-la més sostenible per assolir l’objectiu internacional de la neutralitat carboni el 2050. D’aquesta manera, el conveni signat permet també seguir donant resposta a les premisses marcades a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc),l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic 2020-2050 i l’Estratègia nacional de mobilitat 2021-2050.

La ministra Calvó ha destacat que és dona “un pas més” en favor de la mobilitat sostenible i de l’abonament únic nacional. La titular de Medi Ambient ha recordat que la iniciativa lliga amb l’aprovació de la taxa verda finalista que alimenta el Fons verd i que ha permès, com a primera mesura, trencar la barrera del preu en el foment dels desplaçaments amb transport públic. “Unir esforços i projectes en favor de la mobilitat sostenible és quelcom imprescindible per avançar en els objectius marcats per a la reducció de les emissions d’efecte hivernacle”, ha ressaltat.

Seguint aquesta línia, Gallardo ha emfatitzat que la iniciativa de les tres administracions permet garantir la connectivitat dels diferents serveis públics, sense perjudici sobre la ciutadania. “L’abonat del transport públic nacional podrà desplaçar-se amb viatges il·limitats a tot el territori, tant per les línies nacionals com per les línies comunals.”

Per la seva banda, el cònsol major d’Ordino i la cònsol d’Andorra la Vella s’han mostrat molt satisfets per l’acord assolit entre les tres parts que permet implementar la mobilitat sostenible, i han desitjat que la resta de comuns també se sumin a la proposta. “A Andorra la Vella ja fa temps que estem desenvolupant polítiques en favor de la sostenibilitat i la mobilitat, i al 2019 vam posar en marxa el Bus comunal. L’acord d’avui és una mesura més per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans”, ha assenyalat la cònsol major d’Andorra la Vella. En la mateixa línia també s’ha expressat el cònsol major d’Ordino que ha apuntat que la mesura permet impulsar “una mobilitat més sostenible”.