Impuls decidit per la producció i autoconsum d’energia provinent de fonts renovables

El Consell de Ministres, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha aprovat el Reglament de la generació d’energia elèctrica, que té per objectiu impulsar i facilitar de manera decidida la producció i l’autoconsum d’energia provinent de fonts renovables. El text normatiu, que es despenja de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), té com a principal novetat l’increment del límit de potència de les instal·lacions de producció elèctrica que passen de 500 kW a un màxim de 2.000 kW. Actualment al país hi ha una instal·lació hidroelèctrica i 55 instal·lacions fotovoltaiques.

La ministra Calvó ha destacat que el Reglament permet “fomentar la producció d’energia renovable al país i fer créixer aquest sector al país”. En aquesta línia, ha argumentat que aquest punt és una “aposta de futur” i ha apuntat que “la situació generada per la COVID-19 ha de servir per una aposta per la sostenibilitat i la creació de sectors econòmics”.

El Reglament busca acomplir i perseguir els objectius marcats per la Litecc. Segons la llei s’estableix, per primer cop, un percentatge mínim de producció elèctrica nacional del 33% al 2030 i del 50% a l’horitzó 2050, i es considera que la producció nacional d’electricitat s’ha de fonamentar en com a mínim un 75% en les energies renovables per fomentar l’energia hidràulica, la solar, l’eòlica, la geotèrmia i la biomassa. Aquest darrer percentatge s’eleva fins al 80% amb l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica del Consell General.

El text aprovat pel Govern permet definir les condicions administratives, tècniques i econòmiques que regulen la producció d’energia elèctrica i les seves instal·lacions. Igualment, concreta les condicions de connexió a la xarxa elèctrica de les instal·lacions de generació d’energia elèctrica tant si són de nova construcció com si constitueixen una modificació de les existents, per reforma o ampliació, i estableix el procediment del tràmit. Així, el Reglament defineix l’autoconsum d’energia elèctrica, les modalitats mitjançant les quals es materialitza i les condicions de comptatge d’energia elèctrica en el marc de la producció i la venda d’energia.

En aquest sentit, el Reglament determina que l’energia produïda pot ser autonconsumida de manera total o parcial i, per tant, l’autoconsum es complementa amb la possibilitat d’injectar l’energia a la xarxa elèctrica. L’activitat de producció no té la consideració d’activitat econòmica a tots els efectes quan el productor sigui propietari o titular d’un dret de superfície o del sòl en què s’ubiquen aquestes instal·lacions i la potència sigui inferior o igual a 500 kW.

Amb l’objectiu de facilitar i agilitzar el desenvolupament d’instal·lacions de producció elèctrica d’origen renovable, se simplifica i s’unifica tota la tramitació existent per mitjà d’un únic canal telemàtic, que integra tots els actors implicats en la posada en funcionament de la instal·lació. Igualment, en el moment de la publicació del Reglament, el Govern posarà a disposició de tots els usuaris, per mitjà de la pàgina web del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat una guia d’aplicació del Reglament per facilitar-ne la comprensió del text normatiu.

Ajudes per a la transició energètica en l’edificació

Durant la roda de premsa, s’ha recordat també que la convocatòria del programa Renova d’aquest 2020 preveu diverses ajudes per a la instal·lació de produccions d’energia fotovoltaica. Així, es pot demanar fins a un 40% de subvenció i fins a un 100% d’aval per a la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar i per fer front als honoraris tècnics derivats del projecte i execució de l’obra.

Coneix el potencial d’una futura instal·lació

Amb la voluntat de facilitar al màxim la fluïdesa de la informació i en l’àmbit concret de l’energia fotovoltaica, a petició de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA) ha posat a disposició de tots els usuaris una eina que permet l’avaluació preliminar del potencial solar de les cobertes dels edificis d’Andorra.

Aquesta aplicació permet conèixer l’ordre de magnitud de la possible potència instal·lada, la producció potencial, el rendiment econòmic de la instal·lació i, si escau, les ajudes públiques del Govern que pot rebre. Actualment, l’aplicació es troba disponible per les parròquies d’Ordino, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria i s’ampliarà properament per a la resta de poblacions.

Tot i això, cal recordar que l’ús d’aquestes informacions permet, únicament, obtenir una primera aproximació del recurs solar disponible i de la potencial instal·lació que l’aprofiti. El disseny final de la instal·lació ha d’estar, en tots els casos, avalat per un professional degudament autoritzat.