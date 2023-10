Impuls al primer tram de voravia entre la Massana i Erts

Es licita el primer tram del projecte per a eixamplar la carretera de la Massana a Erts (SFGA)

Millorar la seguretat dels vianants i facilitar la circulació, tant a peu com en vehicle, a la CG-4 entre la Massana i Erts. Amb aquest compromís, el Govern ha aprovat la licitació del primer tram del projecte d’eixamplament de la carretera general entre aquests dos nuclis massanencs per tal de poder construir una voravia.

En concret, els treballs licitats contemplen l’ampliació de la CG-4 per a fer la nova voravia continua d’uns 150 metres al costat muntanya. En finalitzar l’obra, el vianant tindrà un tram continu de voravies d’uns 600 metres, des de la darrera rotonda del nucli urbà de la Massana en direcció nord. Per tant, aquesta construcció ha de suposar un pas més en la connexió per a vianants de la Massana a Erts, impulsant les passejades i els desplaçaments a peu per aquesta zona.

A més, el projecte prossegueix amb la proposta guanyadora del Pressupost Participatiu del 2019, que va proposar la creació d’una voravia entre els nuclis de la Massana-Erts-Arinsal. Un eix en el qual ja s’ha efectuat un tram de 200 metres de voravia. En aquest cas entre Arinsal i la Massana, al costat esquerre (riu) de la CG-5.

En paral·lel, arran del desbordament de la canal del Teixó a l’agost del 2022, el concurs aprovat inclou la construcció d’una solució tècnica per a aquest canal situat a la CG-4 connectant-lo amb el riu d’Arinsal. També es preveu l’adequació de la canal de les Llongues, millorant la part hidràulica.

La licitació de tot el projecte es fa mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament al web de la plataforma de contractació del sector públic (https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet) i, si fos necessari, es pot sol·licitar informació complementària a l’Àrea d’Obra Pública del Ministeri de Territori i Urbanisme. Les ofertes s’han de presentar a la plataforma de contractació del sector públic, a través de l’enllaç que s’indica en el plec de bases, fins a les 17 hores del 30 de novembre del 2023.