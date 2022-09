Imposen 85 sancions en la campanya de la Policia adreçada a motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes

Durant la campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors, vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes, realitzada del 15 al 28 d’agost, la Policia ha controlat 661 conductors, dels quals 69, un 10,44%, han estat sancionats per infringir un total d’11 articles del Codi de la Circulació relacionats amb la present campanya. En total s’han imposat 85 sancions, la gran majoria a motocicletes i ciclomotors. Només s’ha sancionat un ciclista i cap conductor d’un vehicle de mobilitat personal.

La campanya tenia com a objectiu incidir en el fet que motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives i, al mateix temps, detectar els comportaments imprudents dels conductors per tal de reduir el nombre d’accidents.

La Policia remarca la importància d’aquestes iniciatives per a garantir la seguretat en el trànsit, vetllar per la bona convivència de tota mena de vehicles a la xarxa viària i posar èmfasi en els canvis introduïts en el nou Codi de Circulació. Es recorda també que és indispensable portar el certificat vigent de l’assegurança en tots els casos. Els aspectes controlats i el balanç corresponent als articles infringits es detalla a continuació:

Deficiències tècniques i/o administratives (60 sancions):

– 12 sancions: circular sense guants adaptats a la circulació.

– 4 sancions: no poder exhibir el certificat de matriculació.

– 23 sancions: no poder mostrar el comprovant de la pòlissa de l’assegurança i/o el rebut de la seva vigència.

– 1 sanció: circular amb un vehicle que no disposa de l’assegurança obligatòria.

– 1 sanció: conduir un vehicle sense disposar del permís de conduir corresponent.

– 5 sancions: conduir un vehicle sense tenir la categoria de permís que correspongui.

– 5 sancions: no presentar-se a la ITV en el termini establert reglamentàriament.

– 1 sanció: circular sense el distintiu de la ITV en vigència, per no haver-se presentat a les proves reglamentàries.

– 4 sancions: circular amb escapaments lliures, amb tubs d’escapament incomplets, deteriorats, etc.

– 4 sancions: circular amb pneumàtics en mal estat.

Imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors VMP i bicicletes (25 sancions):

– 5 sancions: circular sense regular la velocitat en funció de l’estat de la calçada.

– 2 sancions: no respectar els límits de velocitat establerts.

– 7 sancions: efectuar un avançament trepitjant una línia longitudinal contínua, en els casos no permesos.

– 11 sancions: no respectar algun dels senyals prohibitius, d’obligació o de senyalització horitzontal.

En el decurs d’aquesta campanya també s’ha posat l’accent en la conscienciació per a corregir determinades actituds indegudes en la conducció. En aquest sentit, s’han imposat 4 sancions per altres imprudències fora de la campanya per no respectar la prioritat dels vianants i per circular sense recanvis o accessoris homologats.

El Cos de Policia fa públiques aquestes dades en el marc de la seva política de reducció de la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.