Implanten la figura de l’assistent personal a l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran

Les entitats ALLEM i ADDA han presentat el projecte ‘L’Assistent Personal arriba a l’Aran i l’Alta Ribagorça’. Es tracta d’un projecte destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, problemàtica de salut mental o situacions de vulnerabilitat en aquesta zona del Pirineu occidental català. Entre 2023 i 2025 el projecte ‘Som rurals. Som de muntanya’ ha acompanyat unes 41 persones que es troben en aquesta situació a nou comarques de l’Alt Pirineu i Aran i de Lleida. En el cas de l’Alta Ribagorça se n’han beneficiat 5 persones; i a la Val d’Aran, 3.
Amb l’objectiu d’apropar aquest servei social allà on actualment no existeix i on hi ha persones que el necessiten, el projecte oferirà suport a dues persones, una per comarca, durant dos mesos. L’AP és un servei social i de suport professional de qualitat, personalitzat i autodirigit. La finalitat també és demostrar que apropar els serveis a les persones que viuen als territoris rurals és “possible i urgent”.
L’assistent personal és una figura que dona suport directe i personalitzat en les activitats quotidianes de les persones (d’oci i esportives, suport en l’àmbit laboral i educatiu, ús del transport públic, gestions de tota mena, compres, i altres àmbits on la persona necessiti suport), afavorint la vida independent i la plena inclusió a la comunitat. I permet que cada persona decideixi com vol viure i quins suports necessita per a dur a terme el seu projecte vital amb autonomia i igualtat d’oportunitats.
El projecte és finançat pels Fons Europeus Next Generation del Departament de Drets Socials. Una iniciativa de transformació social per a reduir la desigualtat i discriminació que pateixen les persones vulnerables que viuen en entorns rurals i de muntanya de Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran, en situació d’aïllament o soledat no desitjada, i que tenen dificultats per a accedir a serveis socials o de salut.