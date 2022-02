Immigració ha atorgat 4.317 autoritzacions per la temporada d’hivern 2021-2022

El departament d’Immigració ha atorgat, fins al 22 de gener, un total de 4.317 autoritzacions de treball temporal per a la temporada d’hivern 2021-2022. Així es desprèn de les dades publicades aquest dilluns pel departament d’Estadística, en les quals s’indica que la majora d’autoritzacions són relatives al sector del lloguer de material d’esquí i l’hoteleria, mentre que les contractacions a les pistes de les estacions d’esquí es troben en tercera posició amb un 94,2%.

Des del departament del Govern manifesten que el consum total de les quotes de temporada se situa al 102,8%, superant el límit establert, de 4.200 permisos de treball i residència temporal, dels quals es reserven un mínim de 190 autoritzacions per a comunitaris fronterers i 2.941 per a extracomunitaris. Així doncs, fins al 22 de gener del 2022 s’han concedit un total de 1.340 permisos a fronterers i 2.977 a extracomunitaris, dels quals 2.083 són per a personal del sector de l’hoteleria.

En comparació amb la temporada passada, marcada per la irrupció de la pandèmia del coronavirus, l’obertura parcial de les estacions esquí i les restriccions de mobilitat, s’observa un increment del nombre de quotes del 288,2%, el que representa 3.205 treballadors més. A banda, amb la voluntat d’obtenir unes variacions més reals, el departament d’Estadística també analitza les dades amb les de la temporada 2019-2020, les quals mostren una davallada dels permisos de l’11,9%, tot indicant que el consum fa dues temporades va ser del 104,9%.