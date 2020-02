La companyia Illuminati portarà aquest pròxim dijous 13 de febrer, a les nou de la nit, a l’escenari del Teatre Cinema Guiu de la Seu d’Urgell el seu espectacle Tenors, un homenatge al món de l’òpera des de l’humor.

Tenors és una paròdia de l’espectacle de Los Tres Tenores que a la dècada dels 90 va recórrer els escenaris de tot l’Estat. L’espectacle, interpretat per Ezequiel Casamada, Miquel Cobos i Albert Mora, acompanyats al piano per Adrià Aguilera, Daniel Garcia i Gustavo Llull, sota la direcció de Toni Sans, és pur divertimento.

Un recital que combina l’humor amb les melodies més conegudes i emocionants de la història de l’òpera en sentit ampli, on també hi tenen cabuda la cançó napolitana, la sarsuela, els boleros i els grans èxits de Broadway. Un espectacle visual i gestual on la veu és la principal protagonista.

Les entrades es poden comprar de manera anticipada per 10€, mentre que a taquilla tindran un preu de 12€.