Illa Carlemany dona el tret de sortida a la campanya de Nadal amb una gran festa

El centre comercial illa Carlemany es prepara per a celebrar la gran festa per a donar la benvinguda al Nadal, tal com es feia abans de la pandèmia, quan visitaven el centre personatges coneguts com ara l’actor i humorista Jose Corbacho, els populars Jordi Ríos i Mònica Pérez, del programa Polònia de TV3, o Quim Masferrer, conductor del programa El Foraster, també de la cadena pública catalana.

Aquest any, l’esdeveniment tindrà lloc el dijous, 1 de desembre, vuit dies més tard de la data en què habitualment el centre comercial donava el tret de sortida a la campanya. El Mag Lari conduirà la part central de l’acte, que es clourà quan es posi en marxa tota la decoració. Llavors, oficialment, el Nadal lluirà a illa Carlemany, el centre d’Andorra.

La festa començarà abans, amb música i els personatges del Club Piolet

A partir de les sis de la tarda començarà la festa. La banda sonora serà a càrrec de la cantant Ishtar Ruiz, que oferirà un ampli repertori d’èxits nadalencs per a amenitzar la presència del Piolet, la Violeta i l’Andi. Els famosos personatges del Club Piolet compartiran, com cada any, una estona amb els infants, els saludaran, s’hi faran fotos i els faran trucs de màgia.

A les set arribarà el Mag Lari, que, entre jocs de mans, trucs i il·lusionisme, conduirà el compte enrere amb un espectacle de màgia. Això serà el preludi de la posada en marxa de la decoració nadalenca al centre comercial. Tot seguit, es fotografiarà amb la gent del públic que ho desitgi.

Menys dies i menys hores, entre altres mesures d’estalvi

Sense renunciar a encomanar la màgia del Nadal, illa Carlemany contribuirà a la crida de l’Administració per a estalviar energia.

D’entrada, el centre comercial ha renunciat a posar en marxa la decoració de Nadal el dijous 24 de novembre, tal com feia cada any. Això, sumant-hi que tampoc no se n’allargarà el funcionament més enllà del dia de Reis, farà que s’escurci deu dies el calendari de lluïment de la decoració.

A més, tal com ja es feia, la decoració exterior només estarà en marxa a partir de mitja tarda, quan s’enfosqueixi, i aquest any s’apagarà a les deu de la nit, tal com fa el centre comercial des del setembre passat amb la il·luminació de la façana.

Tot el projecte de decoració de Nadal està fet amb llums LED, cosa que es fa des que es va inaugurar el centre comercial. Precisament, el fet de disposar d’aquesta decoració permetrà prescindir de part de l’enllumenat habitual que hi ha a l’interior del centre comercial.