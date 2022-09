Ildefons Lima torna al FC Andorra per a jugar amb el filial

Ildefons Lima deixa la lliga nacional andorrana i jugarà a les files del segon equip del Futbol Club Andorra, a tercera catalana. El veterà defensa celebrava el maig passat el tercer títol de lliga consecutiu amb l’Inter Club Escaldes, després d’anotar el gol decisiu.

Amb 42 anys, tanca una etapa de vuit anys a la competició nacional i torna al club on es va formar. El futbolista amb el rècord Guinness a la trajectòria més llarga com a internacional vol continuar disponible per als pròxims compromisos de la selecció a la Lliga de les Nacions. Aquest dissabte el filial tricolor obrirà la lliga davant del Bellcairenc, a la Borda Mateu.