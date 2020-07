Ilde Lima rep el guardó del rècord Guinness a la trajectòria més llarga amb una selecció nacional

Fa temps que Ilde Lima va assolir l’històric registre de la trajectòria més llarga amb una selecció nacional. Només en faltava un guardó. Ja el té i l’exhibeix des d’un indret molt privilegiat. L’Estany de les Abelletes, que fa frontera amb França, va ser el lloc escollit pel capità de la selecció andorrana per estrenar el diploma que la seva marca ha estat reconeguda per la prestigiosa referència Guinness World Records. La certificació del rècord va arribar des dels Estats Units a l’abril, però la pandèmia de la Covid-19 va ajornar l’estrena del diploma.

“El rècord m’omple d’orgull. He hagut d’esperar-ne una mica però ha valgut la pena. Rebre un guardó com aquest m’omple d’il·lusió per continuar defensant la meva selecció”, confessava Ilde a representants de l’Inter Club d’Escaldes. El ‘Capità Andorra’ havia assolit el seu rècord el 17 de novembre del 2019, durant l’últim partit de l’absoluta al Pre-europeu davant Turquia. Amb aquest partit, Ilde va acumular 22 anys i 148 dies defensant la Tricolor.

“Agraeixo l’Inter per fer ressò d’aquest rècord en tot moment, i també agraeixo tots els clubs als quals he format part perquè m’han permès desenvolupar la meva carrera futbolística per poder ser seleccionable”, remarcava Ilde.

Des d’una fita que marca l’inici d’Andorra, Ilde Lima llueix una altra fita: la del seu rècord mundial. Un patrimoni del futbol andorrà.