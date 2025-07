i&i Serveis estrena articles exclusius per a l‘UCI Mountain Bike World Series Pal Arinsal

Imants de nevera elaborats per i&i Serveis (FPNSM)

L’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), i&i Serveis, formarà part del teixit associatiu i empresarial que participarà en l’UCI Mountain Bike World Series de Pal Arinsal del 9 al 13 de juliol, on es presentaran articles exclusius de l’esdeveniment. Concretament, i&i Serveis estarà present al village de la Copa del Món entre l’11 i el 13 de juliol, amb un estand on s’exposaran productes elaborats artesanalment per les persones amb discapacitat que treballen en la línia d’articles promocionals i de regal.

Entre les novetats, s’hi podran trobar tasses amb dissenys únics, imants de nevera en forma de telecabina amb detalls personalitzats i amb el logotip de l’esdeveniment, així com clauers exclusius amb la forma del disc de fre de bicicleta de muntanya.

A més, per tal que les famílies, els infants i tots els visitants puguin endur-se un record personalitzat de l’esdeveniment, i&i organitzarà diferents tallers gratuïts d’elaboració de xapes. Aquests tallers es faran al mateix estand d’i&i Serveis el divendres de 16 h a 17 h; el dissabte de 12 h a 13 h i de 16 h a 17 h; i el diumenge d’11 h a 12 h, i no cal fer reserva prèvia per a participar-hi.