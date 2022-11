Igualtat organitza una xerrada amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones

En el marc de la commemoració del Dia Internacional contra la violència envers les dones –que se celebra el 25 de novembre–, el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat organitza diferents activitats els dies 17 i 18 de novembre.

Sota el títol, ‘El sexisme també surt de festa. Violències sexuals en contextos d’oci nocturn’, el 17 de novembre, de 19:30 hores a 21 hores, al Yomo Cèntric Hotel d’Andorra la Vella, es celebrarà una conferència dirigida a la població en general. Anirà a càrrec d’Anna Burgos, antropòloga experta en gènere, drogues i prevenció de violència sexuals; i d’Otger Amatller, psicòleg expert en l’abordatge dels usos de drogues i addiccions.

En paral·lel, tant el 17 com el 18 de novembre al Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella, el Ministeri organitza una formació específica per a professionals susceptibles d’intervenir en aquesta problemàtica, concretament, des de l’àmbit social i de la salut. També a càrrec de Burgos i d’Amatller i sota el títol ‘Perspectiva de gènere i drogues’, durant la formació s’identificaran patrons de consum de drogues, així com estratègies, protocols i models d’intervenció, tenint en compte la perspectiva de gènere. A més, es farà referència a bones pràctiques i recomanacions per a prevenir i intervenir en addiccions des de la perspectiva de gènere.