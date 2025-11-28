“Identitat, pensions, innovació i creixement assumible”, a debat al 10è Congrés de DA

Demòcrates celebra aquest dissabte, 29 de novembre, el seu 10è Congrés Ordinari. Al llarg de tot el matí, el partit sotmetrà a la militància quatre ponències amb les seves respectives propostes de resolució, les quals obriran un debat perquè la militància pugui fer valoracions o aportacions al document final. Posteriorment, se sotmetran a votació per a aprovar-les, o no. Aquestes ponències tracten temes cabdals per al present del país i el futur més proper: cultura i identitat, sostenibilitat de les pensions, l’aposta per la innovació, i el creixement assumible. Les temàtiques s’integren també dins les línies estratègiques per a aquesta legislatura, tant del Govern Demòcrata, com del Grup Parlamentari Demòcrata al Consell General i dels comuns sota lideratge taronja.
La ponència sobre cultura, institucions i identitat serà defensada per la ministra i representant del Govern a l’Executiva, Mònica Bonell. La ponència sobre la sostenibilitat de les pensions serà defensada per la Secció Jove de Demòcrates, concretament per Manel Amorim -que també és secretari de Comunicació del partit. Pel que fa a la ponència sobre innovació, se centrarà en el desplegament del Pla Nacional per a la innovació i diversificació, i serà defensada pel membre d’Acció Comunal d’Ordino (ACO) i conseller de Comú, Jordi Serracanta. Finalment, la ponència sobre com garantir un creixement assumible per al país serà defensada per la consellera general Demòcrata (també membre d’ACO), Berna Coma.
D’altra banda, un altre dels punts destacats de l’ordre del dia serà la renovació de l’actual Executiva del partit, tal com marquen els estatuts. La militància votarà la proposta dels nous càrrecs, que agafaran les regnes de Demòcrates i substituiran l’actual Executiva, liderada des de fa sis anys pel també cap de Govern, Xavier Espot.
El 10è Congrés ordinari de la formació se celebrarà a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella, a partir de les 9:30 hores, amb previsió d’allargar-se tot el matí. Està obert a tota la militància i simpatitzants de Demòcrates.