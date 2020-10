Idees per a decorar el teu jardí amb pocs diners

Si vols canviar dràsticament l’aspecte del teu jardí per pocs diners, en aquest article et portem diverses idees que pots dur a terme en les teves zones exteriors sense haver de gratar-te la butxaca. Com diuen els decoradors, menys és més, així que atreveix-te a provar-les.

Recicla palets

Amb els palets, podem realitzar una bonica base pels testos. N’hi ha prou amb aprofitar la seva cara interior, la que donaria al terra, per a col·locar tests en els forats.

Il·luminació natural

Per a crear un espai únic pots ajudar-te d’espelmes, ja que creen un ambient càlid i acollidor. Fica-les dins de fanalets fets per tu mateix amb idees d’internet. A més, t’estalviaras llum i evitaras mosques, mosquits i arnes.

Limita amb flors

Si tens diferents espais i vols delimitar-los, les flors t’ajudaran a crear fronteres entre diferents ambients. Aporten color i les seves llavors costen molt poc.

No oblidis les rodes

I si el palet és el rei del reciclatge per a mobles de jardí, els pneumàtics tampoc es queden enrere. Pots utilitzar-los per exemple per a fer un gronxador, delimitar àrees o crear una jardinera original. Fer-se amb una roda gastada és senzill i no et costarà molts diners. A més, pots donar-li un toc divertit pintant-les de colors atrevits

Per Decoracionesyjardines.com