Idees per a convertir el balcó en un bell verger

Els espais exteriors es converteixen en els llocs favorits de la casa quan arriba el bon temps. És el moment adequat per a renovar la decoració del balcó i omplir-lo de plantes i flors per a convertir-lo en un autèntic verger per a sentir el contacte directe amb la naturalesa. A més, les plantes i flors tenen la qualitat de donar intimitat i refrescar l’ambient.

Perquè el balcó llueixi en la seva màxima esplendor és necessari dissenyar l’espai de manera equilibrada i harmoniosa. Una bona solució és combinar plantes amb flor i sense ella, tria espècies diferents, però que totes siguin fàcils de cuidar. També pots barrejar varietats grans i petites.

A l’hora de col·locar les plantes, les dimensions del balcó definirà el nombre de tests i jardineres que pots posar. Les baranes, ampit de la finestra, i parets són les millors zones per a situar-les. D’aquesta manera es deixa l’espai central lliure per a col·locar algun moble (taula, cadires, gandula, etc.). Si les col·loques en fila en el sòl, aportaràs dinamisme al conjunt.

Tan important com la ubicació és triar el recipient idoni per a les plantes. Tria tests grans, ja que en ells les plantes són més fàcils de mantenir, tenen més espai per a estendre’s i es troben més protegides contra la calor. Si no vols que en regar-les l’aigua caigui a terra o al carrer, tria tests amb plat o jardineres que permetin regar sense fuites.

Per Decoracion2.com