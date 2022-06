Idees originals per a decorar el saló a l’estiu

Amb l’arribada de l’estiu, és el moment de dir adéu als tèxtils gruixuts de llana, com les mantes i els coixins de vellut. A continuació hem recollit alguns consells bàsics per a decorar el saló a l’estiu.

Mobles naturals: Per a afegir un toc de frescor i energia al saló pots afegir alguna peça fabricada amb fibres naturals, com un mirall de canya, per exemple.

Tèxtils: Els tèxtils són molt importants per a donar-li un canvi d’estil al saló. Aposta per teixits naturals lleugers, com el lli o el cotó, amb tons vibrants o estampats propis d’aquesta època.

Plantes: Un dels elements decoratius que no poden faltar en la llar durant l’època estival són les plantes. Aporten color i frescor. Existeixen nombroses plantes d’interior que són estupendes per a l’estiu.

Quadres i fotografies: Un altre dels grans consells per a preparar el saló per a l’arribada de l’estiu implica canviar els quadres i fotografies. Tria aquells en els quals es vegin estampes pròpies estiuenques, com a palmeres o l’aigua de la mar, per exemple.

Objectes de decoració: I, finalment, per a donar-li un toc de frescor a aquesta estada, tria objectes de decoració d’estil mariner. Si en la taula de centre col·loques una peixera de cristall en l’interior del qual hi ha estrelles de mar, petxines i sorra, aconseguiràs que el seu aspecte canviï per complet de manera senzilla. Els detalls marquen la diferència!

