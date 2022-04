Idees de pentinats fàcils i bonics per a lluir-los aquesta primavera, atreveix-te!

Encara que meteorològicament en ocasions no gaudim del sol primaveral que ens agradaria, no desespereu, queda poc per a acomiadar la borrasca i anar veient com les temperatures van pujant a poc a poc. Prepara’t per a aquest moment amb pentinats per al dia a dia, en aquesta ocasió, la pressa no serà excusa per a no lluir aquests looks!

Ones lliures i naturals

Segur que has escoltat i llegit sobre el mètode curly, la tendència de cura i pentinat del cabell que ens ha acompanyat durant dues temporades i encara segueix de moda! Les cabelleres lliures amb el rínxol o l’ondulació al natural, ben cuidada i definida, està en el seu millor moment. Així que, si tens el cabell ondulat o arrissat, procura acaronar-lo amb les proteïnes i la hidratació que necessiti.

Recorda aplicar algun producte que defineixi el rínxol, i un altre per a fixar-lo. I, perquè duri més la definició i evitar el frizz, hi ha més trucs que pots seguir, com usar una funda de coixí de setí, per exemple. També intenta evitar raspallar el cabell bruscament, ja que només aconseguiràs trencar l’ondulació i crespar el cabell.

Recollit amb passadors

Una de les grans novetats d’aquest 2022! Recordes els passadors i clips que es portaven durant els anys 2000? Amb molts colors i cridaners… doncs es tornen a portar! La veritat és que no passen per a res desapercebuts, i li donen a qualsevol look color, fent-lo més viu. Així que, si t’agrada ser el centre de totes les mirades, amb això triomfaràs.

I aquest tipus de pentinat no té complicació. Fes amb la teva cabellera el que vulguis: deixa-la solta, cua de cavall, cua alta, dues cuetes, pigtails, trossa… Els passadors entren i queden bé en qualsevol ocasió. T’atreveixes a portar clips de colors cridaners?

Pentinats amb pinces

Una mica més senzill, natural, però afavoridor? Les pinces són les nostres grans aliades, i és que serveixen per a tot! Cabelleres llargues, curtes, recollir el cabell sencer, només una part… I les pots trobar de totes les grandàries i colors.

Són el complement ideal per a recrear looks informals, tanmateix, amb un toc xic, i fins i tot amb aires d’oficina. A més, són molt còmodes, i t’ajudaran a apartar-te el cabell de la cara, ja que pot resultar molt molest. Amb les pinces, un dels pentinats més recurrents és el semirecollit, que consisteix a agafar dos flocs frontals de cada costat, i ajuntar-los per la part de darrere. Després, si veus la cara massa buida i no t’agrada, pots deixar anar alguns pèls de la part frontal, i li donaràs un toc natural que segur que queda genial.

Cua amb serrell

Sí, pot sonar una cosa bàsica, però de veritat que el serrell canvia completament un look tan simple com pot ser una cua! Fa poc parlàvem del serrell, el qual està en tendència actualment, el d’estil cortina. Aquest és molt versàtil, ja que pot ser més llarg o més curt, deixar-lo més obert pel front o no… És un serrell que es pot adaptar a cada cara.

I… el pentinat que ens ha encantat ha estat el de la cua alta amb aquest serrell. Afavoreix moltíssim i li dona un toc d’elegància i glamur a un look, com dèiem abans, bàsic. Ah! No dubtis tampoc a innovar amb la cua: pots fer-la de cavall (baixa), ben alta a l’estil Ariana Grande… I pots fer-la més solta, tirant, o optar per unes ones amb les tenalles.

Pigtails

El pentinat clàssic, que a més d’una la transportarà a la seva infància. Això sí, arriben amb la variant anomenada efecte lífting. Reben aquest nom perquè estan situades en la part més alta del cap, i es fan amb la ratlla al mig. Això li dona un toc cridaner, però innocent.

Es tracta de recollir un floc de cada costat del cap i recollir-lo en dues minicues altes. A més, pots aprofitar per a donar-li un toc informal, deixant solts alguns flocs frontals. I, si tens el cabell llis, aprofita per a ondular una mica les puntes i donar-li així un toc estiuenc. Si les cues no et convencen i vols anar un pas més enllà, canvia-les per dues trosses petitones. Dos pentinats molt fàcils de fer.

Cua bubble

Com una cua normal, però decorada, i molt fàcil de fer! Només has de fer una cua i anar posant gomes a cada pocs centímetres i, perquè es faci l’efecte bombolla, estufa els trossos de cabell que queden entre goma i goma estirant una mica – sense passar-se! – de cada costat. Per a aquest pentinat et recomanem usar gomes de silicona, de qualsevol basar o botiga de bellesa, perquè així hi ha menys risc que les gomes es deixin anar i el pentinat perdi volum.

Es tracta de la tècnica perfecta per a donar-li a la cua simple el toc cridaner i elegant que necessita. I, encara que ja porta un parell de temporades acompanyant-nos, segueix com una de les idees més recurrents quant a pentinats. No et preocupis si no tens el cabell llarg per a dur-la a terme, pots fer dues cues petites amb flocs frontals, i fer-ho d’aquesta manera per a rematar-les!

Semirecollit

Bàsic i simple però efectiu. El clàssic dels pentinats que mai ens defrauda. Es tracta del típic pentinat que, en moltes ocasions fem «sense voler» quan estem treballant i ens volem apartar el cabell de la cara. I és que ho té tot, perquè és còmode i, alhora, afavoridor, ja que deixa part del cabell solt.

I no té molt misteri. Només has d’agafar dos flocs frontals de cada costat de cabell, i unir-los darrere amb el complement que vulguis. Pots fer una cua o una trossa. O fins i tot usar pinces com comentàvem abans. I, de nou, és un look que serveix tant per a cabelleres llargues, com per a les més curtes.

