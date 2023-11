Ian Porté, a 19 mil·lèsimes del podi dels CM-Promo a Sant Feliu

Per poc. El jove Ian Porté va acaronar el podi aquest cap de setmana (FotoEsport)

Els pilots del Programa de Formació dels Joves Pilots de l’ACACLUB van tenir dues actuacions oposades a la 50a edició de la Pujada a Sant Feliu de Codines. Mentre Ian Porté (Silver Car S2) va estar a un sospir del podi dels CM-PROMO, Marcel Muxella (Silver Car S2) va acusar el període d’inactivitat i en cap moment va trobar el ritme apropiat per a estar a prop dels més ràpids de la seva categoria.

En el 50è aniversari, els organitzadors van decidir fer variacions a la zona d’arribada

Els membres de l’Escuderia Vall del Tenes, organitzadors de la pujada, van seguir amb el programa horari habitual, és a dir, amb una pujada menys d’entrenament que les proves precedents. És a causa de la manca d’hores de llum al període hivernal, completar cinc pujades seria pràcticament impossible davant de qualsevol imprevist que es produís.

On sí que es va produir un canvi significatiu, sobretot per als pilots més veterans i els aficionats assidus a la pujada, va ser a la part final del recorregut. Per motius de seguretat, per primera vegada la cèl·lula de final de pujada es va instal·lar uns 300 metres abans del que era habitual. D´aquesta manera s´allargava l´espai entre el final de la pujada i la rotonda d’entrada a la localitat de Sant Feliu de Codines.

El sol va lluir amb força durant la disputa de les pujades, a primera hora del matí hi havia moltes zones humides, però en el moment que es va posar en marxa la pujada l’asfalt estava sec.





Ian Porté va mantenir un espectacular duel amb Ramonet Plaus

Va ser, sens dubte, una de les atraccions de la matinal de dissabte (dia 18). Un pilot de referència (Plaus), diverses vegades campió de Catalunya de l’especialitat, va tenir una lluita aferrissada amb el jove pilot de l’ACACLUB (Porté), per l’últim esglaó del podi de la categoria CM-PROMO. En una segona pujada de carrera al límit, va ser l’experiència de Plaus la que va decantar la balança a favor seu, per la mínima diferencia esmentada.

Aquesta era l’opinió de Porté: “Hem intentat anar el més ràpid possible, però al final no hem pogut arribar a la tercera posició per 0”019. Ha estat una competició que fins al darrer moment no s’ha decidit, ha estat molt difícil, però encantat amb el resultat i a la següent més”.





Marcel Muxella va deixar Sant Feliu de Codines pensant en resquitar-se a Ullastrell

Un cop completada la penúltima pujada de la temporada, Muxella no estava satisfet de la seva actuació, tot al contrari. Així s’expressava: “He tingut un dia força difícil, estic una mica decebut pel resultat, no m’ha anat gaire bé. Feia tres mesos que no competia i això s’ha notat. M’ha faltat molta confiança i no m’he trobat a gust en el cotxe. D’aquí dues setmanes hi ha la prova d’Ullastrell i anirem a per totes per a acabar la temporada amb un bon sabor de boca”.

Com diu Marcel Muxella, el proper dia 2 de desembre es disputarà la Pujada Santa Maria de Villalba – Ullastrell, també coneguda com a “Pujada “El Suru”, que tancarà el Campionat de Catalunya de Muntanya 2023.