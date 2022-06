Aquesta tornada de la cançó de Bad Bunny i Rosalía “La Noche de Anoche” que parla d’una cosa totalment diferent del que jo vull expressar, em serveix per a iniciar aquest article. O potser no és tan diferent? La tornada diu: “Y ya me ha pasao que me han ilusionao, y ya me ha pasao que me han abandonao, y ya me ha pasao que no estás a mi lao, y ya me ha pasao” és potser una història d’amor la que també em succeeix a mi?

És clar i important que un ha d’estimar-se a si mateix. Però la meva història d’amor i desengany és amb la meva salut. En sentir aquesta tornada no puc pensar en res més que en com em trobo. “I ja m’ha passat que m’han il·lusionat” em vaig il·lusionar pensant que millorava i al gener… “I ja m’ha passat que m’han abandonat” la recaiguda em va enfonsar.

“I ja m’ha passat que no estàs al meu costat” i la salut va tornar a marxar… “I ja m’ha passat” que ara sembla que milloro. És difícil al cap d’un any llarg de lluita tornar a il·lusionar-se.

Pablo Motos fa poc deia: “Em passaré de la ratlla” i aquesta vegada va parlar de la por i com ens paralitza. Tantes vegades he parlat jo d’aquesta por. De com s’instal·la en nosaltres sense que ens en adonem. “I ja m’ha passat” ho he tornat a atrapar. Ara que sé que aquesta l’eliminaré com tantes vegades ho vaig fer. Perquè la vida està per a viure-la i il·lusionar-se.

No perdis la il·lusió mai i no tinguis por a sentir-te bé.

