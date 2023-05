Humus: un aliment ple de proteïnes, ideal per a vegans

Un bol d’hummus (Getty images)

L’hummus és una pasta vegetal suau i cremosa originària d’Orient Mitjà, que s’elabora a partir de cigrons cuits, pasta de tahini (llavors de sèsam), oli d’oliva, all i suc de llimona. A més, pot incloure altres ingredients, com a comí, pebre roig, coriandre, julivert, entre d’altres, per a agregar més sabor i aroma. Aquesta setmana et portem una recepta per si vols fer hummus a casa.

Ingredients:

400 g de cigrons cuits

3 cullerades soperes de tahini (pasta de sèsam)

El suc de mitja llimona

2 cullerades soperes d’oli d’oliva verge extra

Opcional: ½ o 1 gra d’all

Opcional: comí, coriandre

Sal al gust





Preparació:

Si volem que l’hummus casolà quedi més fi, l’ideal és retirar la pell que cobreix els cigrons. No és imprescindible, però sempre queda millor. Una bona manera de retirar aquesta pell és, tant si els heu comprat cuits com si els heu cuit a casa, submergir-los en aigua bullent 2 minuts i, immediatament, després submergir-los en aigua freda. El xoc tèrmic farà que la pell exterior es desenganxi, suri i així es pugui retirar molt fàcilment.

Posar els cigrons amb la resta d’ingredients en el vas de la batedora elèctrica i triturar fins obtenir un puré homogeni, ni massa dens ni massa líquid. Tastar i rectificar el punt de sal si fos necessari.

Si veiem que ens queda l’hummus massa dens, afegir un rajolí petit d’aigua i tornar a triturar. Anar jugant molt poc a poc amb l’aigua fins obtenir la textura desitjada.

L’hummus casolà es pot servir tebi o fred, acompanyat si es vol d’una mica de pebre vermell per sobre i un rajolí d’oli d’oliva.





