Quan imaginem un hackeig, sovint pensem en grans ments criminals que es colen en sistemes informàtics infranquejables. No obstant això, l’estudi realitzat per l’empresa de ciberseguretat Proofpoint demostra el contrari. Batejat com “Human Factor 2019” el document s’encarrega d’analitzar la tipologia dels ciberatacs, centrant-se sobretot en aquells que ocorren en el món de l’empresa.

Segons apunta l’empresa de ciberseguretat i reafirma Kevin Epstein, vicepresident de Threat Operations de Proofpoint, el 99% dels ciberatacs a organitzacions empresarials depenen de la interacció humana. Això significa que hem de deixar de pensar en criminals que amb gran destresa aconsegueixen colar-se en els ordinadors d’una gran companyia, i pensar en delinqüents que aconsegueixen fer que els treballadors donin informacions claus per a així poder cometre els seus actes il·legals.

En aquesta línia hem de parlar de correus fraudulents, el que és anomenat com a tècnica del phishing. Pel que fa a aquest tipus d’atacs, Microsoft i el seu servei de correus és el més afectat, sent un de cada quatre correus de phishing els enviats a través del servei de missatgeria de l’empresa creada per Bill Gates.

Finalment, l’estudi també explica quan són més freqüents aquests tipus d’atac. Més del 30% dels correus fraudulents són enviats el dilluns mentre que en cap de setmana aquesta xifra es redueix fins al 5%. Així mateix, a Amèrica del Nord i a Àsia-Pacífic és a primera hora quan s’obren, i a Europa i Orient és al migdia quan més usuaris cauen en aquesta trampa.